Sevgili İkizler, yöneticin Merkür bugün düz hareketine başlıyor ve Ay tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına giriyor. İş hayatında bugün tek başına ilerlemek yerine birlikte çalışmak sana kazandırıyor. Bir ortağın, bir müşterin ya da bir meslektaşın uzun süredir beklettiği konuyu bugün masaya getiriyor. Yay burcundaki Ay bu görüşmelere samimi ve rahat bir hava katıyor. Sert pazarlık yerine yapıcı bir dil kullanman iyi olur.

Maddi konularda birlikte alınacak bir karar seni bekliyor. Bir ortağınla ya da yakınınla paylaştığın bir bütçe bugün yeniden düzenlenebilir. Venüs'ün Ay'a attığı sert açı yüzünden ikiniz de harcama konusunda fazla rahat davranabilirsiniz. Toplam tutarı önceden konuşmanız ileride yaşanacak bir tartışmayı engelleyecektir.

Aşk hayatında karşı taraf inisiyatifi eline alıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerin bugün senin beklediğin adımı kendi isteğiyle atıyor. Bu jest karşısında şaşırabilirsin, ama karşılık vermen aranızı yumuşatacak. Bekar bir İkizler burcu isen, biri sana dolambaçlı yollara sapmadan doğrudan ilgisini gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…