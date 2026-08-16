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İkizler Burcu right-white
17 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

17 Ağustos Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün alınganlığın tavan yapıyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin arkadaşlık alanını etkiliyor ve söylenen sıradan bir söz kulağına bambaşka gelebilir. İlişkin varsa, partnerinin masum bir cümlesini kişisel algılayıp gereksiz bir tartışma başlatabilirsin. Tepki vermeden önce ona “bunu şöyle mi demek istedin?” diye sormalısın; çoğu zaman kastettiği senin duyduğun şey bile değil.

Bekarsan, bir arkadaşlıkla flört arasındaki çizgi bugün epeyce bulanık. Karşındakinin sana ilgi mi duyduğu yoksa sadece samimi mi davrandığı anlaşılmıyor. Bugün acele bir tanım yapmamalı, birkaç gün beklemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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