Sevgili İkizler, bugün alınganlığın tavan yapıyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin arkadaşlık alanını etkiliyor ve söylenen sıradan bir söz kulağına bambaşka gelebilir. İlişkin varsa, partnerinin masum bir cümlesini kişisel algılayıp gereksiz bir tartışma başlatabilirsin. Tepki vermeden önce ona “bunu şöyle mi demek istedin?” diye sormalısın; çoğu zaman kastettiği senin duyduğun şey bile değil.

Bekarsan, bir arkadaşlıkla flört arasındaki çizgi bugün epeyce bulanık. Karşındakinin sana ilgi mi duyduğu yoksa sadece samimi mi davrandığı anlaşılmıyor. Bugün acele bir tanım yapmamalı, birkaç gün beklemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…