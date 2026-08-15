Sevgili İkizler, bugün gökyüzü kalbine bir şenlik hazırlıyor! Ay ile Venüs tam senin aşk ve keyif alanında buluşuyor ve bu, ayın senin için en romantik günlerinden biri. İlişkin varsa, partnerinle plansız yapacağınız bir şey aranıza tazelik katacak. Ciddi konuları bugünlük bir kenara bırakıp sadece eğlenmelisiniz; birlikte güldüğünüz bir saat, uzun bir konuşmadan çok daha fazlasını tamir ediyor.

Bekarsan, seni güldüren biri bugün kalbini çalabilir. Zekası ve mizahı sana görünüşünden çok daha çekici geliyor. Kahkahayla başlayan hikayeler çoğu zaman en kalıcı olanlar oluyor, o yüzden bugün karşına çıkan neşeli birini hemen geçiştirmeyip ciddiye almalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…