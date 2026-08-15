Sevgili İkizler, bugün gökyüzü senin en keyifli alanını aydınlatıyor! Ay ile Venüs, senin aşk ve yaratıcılık alanında buluşuyor ve bu buluşma sana ilham dolu bir gün armağan ediyor. İş hayatında alışılmış yöntemlerin dışına çıkıp kendi fikrini denemelisin. Dün Merkür ile Jüpiter'in buluşmasıyla açılan kapı bugün hala aralık, o yüzden dünkü konuşmanın devamını getirebilirsin. Yaratıcı işlerle uğraşıyorsan bugün en verimli halindesin. Akşam saatlerinde zihninde beliren orijinal fikirleri hemen ajandana not etmeyi alışkanlık haline getir, uçup gitmesinler.

Maddi konularda keyif aldığın bir işten kazanç mümkün. Belki bir yeteneğin, belki hobin, belki de sadece iyi bir fikrin sana para kazandırabilir. Yalnız eğlenceye ayırdığın bütçede ölçüyü tutturmalısın. Eğlenirken hesabın ucu kaçabilir; o yüzden dışarı çıkmadan önce harcama limitini baştan belirle.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün gökyüzü sana gülümsüyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle plansız yapacağınız bir şey aranıza tazelik katacak. Rutin mekanları es geçip bugün daha önce gitmediğiniz bir yerde yürümek veya bir şeyler içmek aranızdaki kıvılcımı yeniden yakar. Bekar bir İkizler burcu isen, seni güldüren biri bugün kalbini çalabilir. İnce esprileriyle zekanı yakalayan birine şans vermekten çekinme. Kahkahayla başlayan hikayeler çoğu zaman en güzelleri olur… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…