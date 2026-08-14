Sevgili İkizler, bugün kelimeler senin en güçlü silahın! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve yöneticin Merkür bu buluşmayla birlikte tam senin iletişim alanında parlıyor. İlişkin varsa, partnerinle yapacağın uzun bir sohbet aranızda uzun süredir kurulamayan köprüyü kuruyor. Belki bir kahve eşliğinde saatlerce konuşursunuz, belki gece yarısı mesajlaşırsınız. Önemli olan konunun ne olduğu değil, ikinizin de gerçekten dinlemesi. Bugün sözlerin tam istediğin yere ulaşıyor, o yüzden anlatmaktan çekinme.

Bekarsan, bir yazışmayla başlayan yakınlık seni şaşırtacak kadar hızlı ilerleyebilir. Belki bir uygulamada, belki iş için başlayan bir konuşmada, belki de hiç ummadığın bir yerde. Karşındakinin zekâsı bugün seni fiziksel görünüşünden çok daha fazla etkileyecek. Sohbet akıp gidiyorsa geri çekilme, çünkü sen zaten önce zihne tutulan bir burçsun… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…