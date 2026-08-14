Sevgili İkizler, bugün senin günün! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve yöneticin Merkür bu buluşmayla birlikte tam senin iletişim alanında parlıyor. Yani bugün ağzından çıkan her cümle beklediğinden fazla karşılık buluyor. Bir sunum, bir görüşme, bir teklif ya da bir yazışma seni tam istediğin yere taşıyabilir. Uzun süredir cevap alamadığın bir konuda bugün kapılar açılabilir, o yüzden telefonunu yakınında tutmalısın.

Maddi konularda kısa yoldan gelen kazançlar öne çıkıyor. Belki bir komisyon, belki küçük bir iş, belki de yakın çevrenden gelen bir teklif. Jüpiter’in bereketi bugün senin sözlerinde saklı, o yüzden istediğin rakamı çekinmeden söylemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün konuşmak her kapıyı açıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle uzun ve keyifli bir sohbet aranızdaki bağı tazeleyecek. Bekar bir İkizler burcu isen, bir mesajla başlayan yakınlık seni şaşırtacak kadar hızlı ilerleyebilir. Bugün kelimelerine güven, çünkü onlar senin en güçlü yanın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…