Sevgili İkizler, bugün sosyal çevrende bir bulanıklık var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, arkadaşlık alanını etkiliyor ve birinin sana karşı olan niyetini net okuyamamana neden oluyor. Söylenmiş bir söz kulağına farklı gelebilir ya da bir grup içinde kendini yanlış anlaşılmış hissedebilirsin. İş hayatında bugün ekip içinde net olmayan hiçbir konuya balıklama atlamamalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise yakın çevrenle yapacağın ciddi bir konuşmayı destekliyor.

Maddi konularda ortak bir plan bugün sisli görünüyor. Bir arkadaşınla girişeceğin işte şartları netleştirmeden ilerlememelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün alınganlığın artıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinin sıradan bir sözünü kişisel algılayabilirsin; tepki vermeden önce ne demek istediğini sormalısın. Bekar bir İkizler burcu isen, bir arkadaşlıkla flört arasındaki çizgi bugün bulanık. Acele bir tanım yapmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…