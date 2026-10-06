Sevgili İkizler, bugün kuracağın pratik bir plan partnerinle aranızdaki küçük bir aksaklığı çözüyor. Ay'ın Başak'a geçmesi konuşma biçimini daha net ve somut kılıyor; Mars-Uranüs açısı ise aklına gelen ani bir fikrin ilişkinize taze bir heyecan katmasına neden olabilir.

Tek başınaysan, günlük rutininde aniden karşına çıkan biri ilgini beklenmedik şekilde çekebilir. Bu ani ilgiyi hemen büyütmeden, önce tanımaya zaman ayırman seni yanlış bir adımdan koruyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…