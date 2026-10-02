Sevgili İkizler, günlük düzen alanında retroya dönen Venüs, yoğun temponun aşk hayatını ne kadar gölgede bıraktığını fark etmeni sağlayabilir. Partnerinle aynı evde olsanız bile ayrı dünyalarda yaşıyormuş gibi hissediyorsan bugün küçük bir değişiklik yapma zamanı. Birlikte yeni bir tarif denemek, alışık olduğunuz rotanın dışına çıkmak ya da telefonları bir kenara bırakıp sohbet etmek aranızdaki kıvılcımı yeniden yakar. Mars'ın Plüton'la karşıtlığı yüzünden iğneleyici esprilere kaçma; söylediklerin bugün her zamankinden ağır gelebilir.

Henüz bir ilişkin yoksa eski bir iş yerinden ya da bir projeden tanıdığın biri yeniden hayatına girebilir. Aranızdaki uyum eskisinden farklı hissettirebilir, ama acele etme. Retrodaki Venüs, bu ilginin gerçek mi yoksa sadece alışkanlık mı olduğunu anlaman için sana zaman tanıyor.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…