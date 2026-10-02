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İkizler Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ekim Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, iletişim alanındaki Mars'ın Plüton'la karşıtlığı bugün sesini yükselttiğin ya da hızlı hızlı konuştuğun anlarda nefesinin kesilmesine yol açabilir. Konuşurken cümle aralarında kısa duraklamalar yapmak hem nefesini hem de sinirlerini rahatlatır. Mevsim geçişinde kollarında ve ellerinde kaşıntılı kızarıklıklar belirebilir; yünlü giysiler yerine pamuklu kumaşlar tercih etmek cildini korur. Market poşetlerini ya da ağır çantaları hep aynı kolunla taşıyorsan omzunda bir sıkışma hissedebilirsin, yükü iki tarafa eşit dağıt. Boynunu yavaşça öne eğip birkaç saniye beklemek de omuz gerginliğini azaltır. Venüs çalışma alanında retroya başladığından ertelediğin spor rutinine geri dönmek isteyebilirsin; ilk günden yüklenmek yerine hafif bir tempoyla başla. Son dördün evresindeki Ay, akşam bedenini dinleyip erkenden dinlenmeni öneriyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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