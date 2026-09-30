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İkizler Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ekim Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay bugün burcunda olduğu için enerjin yüksek ama bir o kadar da dağınık olabilir. Aynı anda birçok işe yetişmeye çalışırken öğün atlamak ya da kafeini abartmak ellerinde titreme ve çarpıntı hissi yaratabilir. Akrep'e geçen Merkür sağlık rutinini ilgilendirdiği için bugün ertelediğin bir doktor randevusunu almak ya da tahlil sonuçlarını kontrol etmek için uygun. Göğüs kafesini genişletecek birkaç derin nefes egzersizi, kapalı ortamlarda uzun süre kaldığın zamanlarda ciğerlerini rahatlatacak. Çantana bir avuç kuruyemiş ve bir meyve koymak, yoğun temponun ortasında kan şekerinin ani düşmesini önler. Öğle arasında birkaç dakika açık havada durmak dağınık enerjini toparlar. Gece yatmadan önce telefonu başucundan uzaklaştırmak da uykuya geçişini kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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