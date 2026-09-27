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İkizler Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 28 Eylül - 4 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Eylül - 4 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yaratıcılığını gösterebileceğin bir hafta seni bekliyor. Yazı, sunum, tasarım, sosyal medya ya da fikir üretmeni gerektiren bir işle uğraşıyorsan aklına gelen sıra dışı bir fikir oldukça işe yarayabilir. Fakat haftanın başındaki iletişim trafiğinde bir tarih veya teslim koşulu değişebilir; notlarını güncellemeden eski programa göre ilerleme. Hafta sonuna yaklaşırken yaptığın işin ilk geri dönüşlerini alabilirsin.

Maddi konularda bu hafta eğlence bütçen biraz kabarabilir. Konser, sinema, yemek ya da arkadaşlarla yapılacak bir plan için para ayırabilirsin. Hepsinden vazgeçmek yerine gerçekten gitmek istediğin programı seçmen yeterli.

Aşk hayatında ilişkin varsa birlikte yapacağınız eğlenceli bir plan aranızdaki iletişimi de canlandırabilir. Sürekli yapılacak işleri konuşmak yerine biraz flört etmeyi hatırlayın. Bekarsan seni güldüren biri radarına girebilir; özellikle aynı mizah anlayışına sahip olmanız sohbeti hiç zorlanmadan ilerletebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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