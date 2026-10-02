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İkizler Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün söylediğin sözlerin etkisi her zamankinden büyük olabilir. İletişim alanındaki Mars, Plüton'la karşıt açı yaptığı için bir inanç, eğitim ya da gündem tartışması kolayca kişisel bir çekişmeye dönüşebilir; sosyal medyada yazmadan önce iki kez düşün. Venüs çalışma alanında geri harekete başlarken iş yerindeki ilişkiler de gözden geçiriliyor; bir iş arkadaşınla aranızdaki kırgınlığı gidermek için doğru zaman.

Maddi olarak son dördün evresindeki Ay para alanından geçiyor. Ödenmemiş faturaları kapatmak, gereksiz harcamaları ayıklamak ve bütçeni sadeleştirmek bugün seni rahatlatır.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs günlük düzeninle aşk hayatın arasındaki dengeyi sorgulatabilir. İlişkindeysen ortak rutininize küçük bir yenilik eklemek aranızdaki bağı canlandırır. Henüz bir ilişkin yoksa iş ortamından eskiden tanıdığın biri yeniden ilgini çekebilir; hislerini acele etmeden tart.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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