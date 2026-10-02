Sevgili İkizler, bugün söylediğin sözlerin etkisi her zamankinden büyük olabilir. İletişim alanındaki Mars, Plüton'la karşıt açı yaptığı için bir inanç, eğitim ya da gündem tartışması kolayca kişisel bir çekişmeye dönüşebilir; sosyal medyada yazmadan önce iki kez düşün. Venüs çalışma alanında geri harekete başlarken iş yerindeki ilişkiler de gözden geçiriliyor; bir iş arkadaşınla aranızdaki kırgınlığı gidermek için doğru zaman.

Maddi olarak son dördün evresindeki Ay para alanından geçiyor. Ödenmemiş faturaları kapatmak, gereksiz harcamaları ayıklamak ve bütçeni sadeleştirmek bugün seni rahatlatır.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs günlük düzeninle aşk hayatın arasındaki dengeyi sorgulatabilir. İlişkindeysen ortak rutininize küçük bir yenilik eklemek aranızdaki bağı canlandırır. Henüz bir ilişkin yoksa iş ortamından eskiden tanıdığın biri yeniden ilgini çekebilir; hislerini acele etmeden tart.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…