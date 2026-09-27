Sevgili İkizler, bir fikrini bugün savunurken beklenmedik bir cesaret bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi, bu konuşkanlığını her zamankinden etkili kılıyor. Bu cesaretle katıldığın bir toplantı ya da tartışma, seni öne çıkarabilir.

Maddi olarak Ay'ın günbatımına doğru Boğa'ya yerleşmesiyle zihnindeki dağınıklık yerini somut bir plana bırakacak; bu netlik, bugünkü fırsatı değerlendirmene yardımcı olacak.

Peki ya aşk? Partnerinle bugün beklenmedik ama keyifli bir konuşma başlayabilir; Güneş'in akşam saatlerinde Uranüs'le kurduğu üçgen, uzun süredir ertelediğin bir konuyu hafifçe gündeme getirmene yardımcı olacak. İlgisini çeken biriyle bugün akıcı bir sohbet yakalayan bekar İkizler, bu rahatlığı fazla analiz etmeden yaşarsa daha keyif alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…