Sevgili İkizler, zihnindeki soru işaretleri bugün hızla netleşiyor; Ay'ın Koç'a geçişiyle yaşanan dolunay, peşinde olduğun bir cevabın nihayet ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bir konuşmayı ertelemek yerine bugün açman, seni rahatlatacak bir sonuca ulaştırabilir.

Beklediğin bir onay ya da ödeme bugün netleşebilir; bu gelişmeyi değerlendirirken acele etsen de temel kararlarını bir kez daha gözden geçirmen faydalı olacak. Zihnindeki dağınıklığı bugün toparlaman, bu fırsatı en iyi şekilde kullanmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? Kendi arzuların ile partnerinin senden beklentileri bugün çatışabilir; bu gerilim, ilişkinizde uzun süredir konuşulmayan bir konuyu gündeme getirebilir. Bekar İkizler ise dün başlayan bir merakın bugün net bir ilgiye dönüştüğünü fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…