Sevgili İkizler, zihnindeki bir soruyu partnerine sormaktan bugüne kadar çekiniyor muydun? Koç Dolunayı'nın getirdiği netlik, bu soruyu bugün rahatça sormanı kolaylaştırabilir. Cevabı ne olursa olsun, bu konuşma ilişkinizdeki havayı hafifletecek.

Bekar İkizler ise dün başlayan bir merakın bugün net bir ilgiye dönüştüğünü fark edebilir; bu netlik, harekete geçmesi için gereken cesareti verebilir. Duygularını açıkça ifade etmesi, beklediğinden hızlı bir karşılık bulabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…