Sevgili İkizler, günlerdir konuşulup bir türlü hayata geçirilemeyen bir plan, Ay'ın Kova'ya geçişiyle birlikte bugün akşam birden gerçekleşebilir hâle gelebilir; ikinizin de heyecanlanacağı bu ani gelişme, günün durgunluğunu unutturacak.

Bekar İkizler bu gece kendisi kadar meraklı, konuşkan biriyle tanışıp saatlerce süren bir sohbete dalabilir; zaman nasıl geçtiğini anlamayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…