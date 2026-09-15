Sevgili İkizler, gün içinde Ay'ın Akrep'teki son etkisiyle partnerinizin söylemediği bir şeyi merak edebilirsiniz; zihniniz olası senaryolar üretmeye devam eder. Akşam Yay'a geçişle birlikte bu merakı doğrudan, hatta şakacı bir dille sorabilecek rahatlığı buluyorsunuz; bu akşam açık konuşmak, tahmin yürütmekten çok daha iyi sonuç verecek.

Bekar İkizler bugün mesaj trafiğinin yoğunlaştığı, birden fazla sohbetin aynı anda ilerlediği bir gün geçirebilir. Bunlardan biri, beklediğinizden çok daha derin bir konuya kayabilir; yüzeysel şakaların ardında ciddi bir merak gizli olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…