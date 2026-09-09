Sevgili İkizler, Merkür’ün Terazi’ye geçişi aşk hayatında iletişimi canlandırıyor. İlişkin varsa uzun zamandır yapamadığınız eğlenceli bir planı yeniden konuşabilir, biraz da günlük sorumlulukların dışına çıkabilirsiniz. Sen sohbetle aradaki havayı hızlıca değiştirebilirsin ama bütün enerjiyi sen verme; karşındaki de ilişkiye ne katıyor, onu gör.

Bekarsan bir süredir konuştuğun biriyle mesajlar sıklaşabilir. Merkür Terazi flört tarafında karşılıklı merakı desteklerken sen sohbeti tek başına üstleniyor gibisin. Bugün biraz geri çekilip onun da sana soru sorup sormadığına bak; konuşmayı sadece sen sürdürüyorsan bunu da görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…