Sevgili İkizler, Ay günün büyük bölümünde senin burcunda olduğu için ne istediğini söylemek, birine ulaşmak ya da ilk adımı atmak konusunda daha rahat olabilirsin. Akşam Yengeç’e geçtiğinde ise karşındaki kişinin sana nasıl davrandığı ve yanında rahat olup olmadığın daha önemli hale gelebilir. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, günün koşturmacasından sonra partnerinin yanında fazla konuşmadan da dinlenmek isteyebilirsin. Her buluşmanın programlı olması gerekmiyor; yan yana oturmak ya da aynı şeyi izlemek bile bugün yeterli olabilir.

Bekar bir İkizler burcu isen, gün içinde tanıştığın ya da konuşmaya başladığın biri eve döndüğünde tekrar aklına gelebilir. Merak ediyorsan türlü türlü bahane üretmeden mesaj atabilirsin. Yalnız bütün konuşmayı sen sürdürme; o da seni arıyor mu, sana soru soruyor mu, biraz bunu gör. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…