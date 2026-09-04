Sevgili İkizler, Ay 17.30’a kadar senin burcunda ve belli ki seni pek yerinde oturtmayacak. Görüşmeler, telefonlar, cevap bekleyen mesajlar derken günün nasıl geçtiğini anlamayabilirsin. Bir de herkes senden aynı anda bir şey isterse şaşırma. Yalnız burada küçük bir fren lazım: her işi bugün bitirmeye kalkma. Ay Yengeç’e geçtikten sonra hızın düşebilir ve bu kadar koşturmanın sana ne kazandırdığını düşünmeye başlayabilirsin. Günün sonunda oturup kendi hesabına bakmak hiç fena fikir değil.

Maddi konularda cebindeki parayı önümüzdeki birkaç güne nasıl dağıtacağını hesaplayabilirsin. Hafta sonu için planın varsa eğlenceye ayıracağın tutarı baştan belirle. İlk gün fazla harcayıp sonraki günlerde kendini sıkıştırma.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, gün boyu koşturduktan sonra partnerinin yanında fazla konuşmadan da rahat edebilirsin. Her buluşmanın bir programı olmak zorunda değil; yan yana oturup kendi halinizde vakit geçirmek de güzel. Bekar bir İkizler burcu isen, bugün tanıştığın biri eve döndüğünde tekrar aklına gelebilir. Onu merak ediyorsan konuşmak için türlü türlü bahane üretme; basit bir mesaj yeter. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…