Sevgili İkizler, Ay bugün arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanına geçiyor ve çevrenle bağlantın yeniden canlanıyor. Son günlerin gerginliğinden sonra bugün insanlarla bir araya gelmek sana iyi geliyor. İş hayatında bir dostunun önerisi ya da bir ekip içindeki bir gelişme yolunu açabilir. Bugün kurduğun bağlantılar önümüzdeki günlerde işine yarayabilir.

Maddi konularda ortak bir plan bugün gündemine girebilir. Payını baştan netleştirmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle sosyal bir ortamda vakit geçirmek aranızdaki havayı tazeliyor. Bekar bir İkizler burcu isen, bir arkadaş buluşmasında biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…