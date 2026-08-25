Sevgili İkizler, sabah zihnin evle ilgili bir meseleye takılabilir ve bu konu gün boyunca aklının bir köşesinde kalabilir. İş hayatında dikkatini toplamakta zorlanmanın nedeni de bu olabilir. Akşam Güneş-Plüton açısı, uzaklarla bağlantılı bir konuda kontrolün sende olmadığını gösterebilir; beklediğin haber, izin ya da onay gecikebilir. Israr etmek yerine biraz zaman tanımak daha iyi sonuç verebilir.

Maddi konularda önce evle ilgili bir gider öne çıkabilir. Daha sonra eğitim, seyahat ya da uzaklarla bağlantılı başka bir masraf hesabına eklenebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, taşınma, seyahat, eğitim ya da gelecekte nasıl bir düzen kuracağınız konusunda konuşmanız gerekebilir. Cevabı aynı anda bulmak zorunda değilsiniz; önce ikinizin de ne istediğini anlamaya çalışın. Bekarsan, uzakta yaşayan ya da bir süredir görüşmediğin biri yeniden iletişime geçebilir. Bu kez asıl mesele sohbetin güzel gitmesinden çok, mesafenin gerçekten aşılabilir olup olmadığı olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…