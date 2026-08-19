Sevgili İkizler, bugün sabah günlük düzeninde sana konfor getirecek bir karar anındasın. Akrep’teki İlk Dördün, rutinlerinde seni yoran şeyleri fark etmeni sağlıyor; belki omuzlarına fazla yük aldın, belki de verimsiz bir alışkanlığa takılı kaldın. Bunları bugün biraz disiplinle değiştirmek sana çok iyi gelecek. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise odağın sevdiklerine kayıyor; neşeli bir görüşme veya heyecanlı bir ortaklık gündemini renklendirebilir.

Maddi konularda sabah saatlerinde bütçeni gözden geçirip gereksiz bir harcama kalemini kapatmak içini rahatlatacak. Öğleden sonra ise güvendiğin biriyle çok keyifli bir ortak plan üzerine konuşabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün hislerini paylaşmak seni çok rahatlatacak. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, Güneş-Lilith üçgeninin verdiği cesaretle içindeki gerçek isteği sevgiyle dile getirmelisin. Bekar bir İkizler burcu isen, öğleden sonra biri sana çok samimi bir adımla yaklaşabilir. Bugün ne istediğini önce kendin için netleştirip sonra bunu karşındakine açıkça anlatmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…