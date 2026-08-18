Sevgili İkizler, bugün Ay günlük düzen alanında ilerliyor ve toparlanma sürecin devam ediyor. İş hayatında dün başladığın düzeni bugün sürdürmelisin, çünkü asıl fark tek bir günde değil tekrar eden günlerde ortaya çıkıyor. Yarınki İlk Dördün iş rutininde bir eşiğe getiriyor seni; bugün bitirdiğin işler yarın seni rahatlatacak.

Maddi konularda küçük tasarrufların birikiyor. Dün fark ettiğin gereksiz bir gideri bugün kesmelisin, çünkü ertelediğinde unutuyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün istikrar konuşuyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, dün gösterdiğin küçük ilginin karşılığını bugün alıyorsun. Bekar bir İkizler burcu isen, gündelik hayatında karşılaştığın kişiyle aranızdaki sohbet bugün biraz daha ilerleyebilir. Yavaş ilerlemek seni korkutmasın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…