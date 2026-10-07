Emekliye Yılda 4 Kez Asgari Ücret Kadar İkramiye: Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu
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Emeklilerin bayram ikramiyesini kökten değiştirecek bir kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. YENİ Parti'nin hazırladığı teklif yasalaşırsa, yılda iki kez ödenen 4 bin liralık ikramiyenin yerini yılda dört kez verilecek ve net asgari ücret üzerinden hesaplanacak yeni bir ödeme alacak. Teklif, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.
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Teklif 2 Ekim'de Meclis'e sunuldu, ilk durak Plan ve Bütçe Komisyonu oldu.
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İkramiye ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, net asgari ücret tutarında ödenecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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