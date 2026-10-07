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Emekliye Yılda 4 Kez Asgari Ücret Kadar İkramiye: Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu

Emekliye Yılda 4 Kez Asgari Ücret Kadar İkramiye: Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu

Asgari Ücret Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 13:16
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Emeklilerin bayram ikramiyesini kökten değiştirecek bir kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. YENİ Parti'nin hazırladığı teklif yasalaşırsa, yılda iki kez ödenen 4 bin liralık ikramiyenin yerini yılda dört kez verilecek ve net asgari ücret üzerinden hesaplanacak yeni bir ödeme alacak. Teklif, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

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Teklif 2 Ekim'de Meclis'e sunuldu, ilk durak Plan ve Bütçe Komisyonu oldu.

Teklif 2 Ekim'de Meclis'e sunuldu, ilk durak Plan ve Bütçe Komisyonu oldu.

YENİ Parti tarafından 2 Ekim 2026'da TBMM Başkanlığı'na verilen kanun teklifi, doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Teklifin çıkış noktası, açlık sınırının altında hayatını sürdürmeye çalışan milyonlarca emeklinin mevcut ikramiyeyle temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı tespiti.

Bugünkü uygulamada emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere yılda yalnızca iki kez 4 bin lira ikramiye alıyor. Yani bir emeklinin bu kalemden eline geçen yıllık toplam tutar 8 bin lirada kalıyor.

Teklif, bu iki seferlik ödeme düzenini tamamen değiştirmeyi amaçlıyor. İkramiye artık dini bayramlara bağlı olmayacak; yıl boyunca takvime yayılmış düzenli bir ödemeye dönüşecek.

İkramiye ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, net asgari ücret tutarında ödenecek.

İkramiye ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, net asgari ücret tutarında ödenecek.

Düzenleme kabul edilirse emekliler ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez ikramiye alacak. Teklifin asıl dikkat çeken yanı ise ödemenin tutarı. İkramiye sabit bir rakamla belirlenmeyecek; her ödeme döneminde geçerli olan net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak ve emeklilerin hesabına yatırılacak.

Bu formül, ikramiyenin her asgari ücret artışında kendiliğinden güncellenmesi anlamına geliyor. Mevcut sistemde ise 4 bin liralık rakam ancak yeni bir yasal düzenleme yapıldığında değişebiliyor.

Teklifin gerekçesinde, resmi enflasyon verilerinin çok üzerinde seyreden hayat pahalılığına ve emeklilerin içinde bulunduğu ağır geçim sıkıntısına dikkat çekildi. Uzun yıllar ülkeye hizmet etmiş vatandaşlara yapılan 4 bin liralık ödemenin, ekonomik durumlarında kayda değer bir iyileşme sağlamadığı vurgulandı.

Gerekçe metninde Anayasa'daki sosyal devlet ilkesine de atıf yapıldı. Dezavantajlı kesimleri korumanın ve desteklemenin devletin yükümlülüğü olduğu belirtilen metinde, düzenlemeyle hem gelir dağılımında adaletin sağlanmasının hem de emeklilerin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesine katkı sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Teklifin yürürlüğe girebilmesi için önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp kabul edilmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi gerekiyor. Komisyonun teklifi ne zaman gündemine alacağı ise henüz belli değil.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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