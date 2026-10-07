Emekliye Yılda 4 Kez Asgari Ücret Kadar İkramiye: Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu

Düzenleme kabul edilirse emekliler ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez ikramiye alacak. Teklifin asıl dikkat çeken yanı ise ödemenin tutarı. İkramiye sabit bir rakamla belirlenmeyecek; her ödeme döneminde geçerli olan net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak ve emeklilerin hesabına yatırılacak.

Bu formül, ikramiyenin her asgari ücret artışında kendiliğinden güncellenmesi anlamına geliyor. Mevcut sistemde ise 4 bin liralık rakam ancak yeni bir yasal düzenleme yapıldığında değişebiliyor.

Teklifin gerekçesinde, resmi enflasyon verilerinin çok üzerinde seyreden hayat pahalılığına ve emeklilerin içinde bulunduğu ağır geçim sıkıntısına dikkat çekildi. Uzun yıllar ülkeye hizmet etmiş vatandaşlara yapılan 4 bin liralık ödemenin, ekonomik durumlarında kayda değer bir iyileşme sağlamadığı vurgulandı.

Gerekçe metninde Anayasa'daki sosyal devlet ilkesine de atıf yapıldı. Dezavantajlı kesimleri korumanın ve desteklemenin devletin yükümlülüğü olduğu belirtilen metinde, düzenlemeyle hem gelir dağılımında adaletin sağlanmasının hem de emeklilerin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesine katkı sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Teklifin yürürlüğe girebilmesi için önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp kabul edilmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi gerekiyor. Komisyonun teklifi ne zaman gündemine alacağı ise henüz belli değil.