Set Çalışanı Yener Yalçın Çekimlerde Kullanılan Pahalı Takıların Nasıl Korunduğunu Anlattı

Reklam filmlerinin ve moda çekimlerinin ekrana yansımayan tarafında, saatler süren titiz bir hazırlık ve çoğu zaman sıkı bir güvenlik düzeni yer alıyor. Değeri çok yüksek tutarlara ulaşabilen mücevherler söz konusu olduğunda ise bu düzen, çekimin ışık ve kamera kadar önemli bir parçasına dönüşüyor. Peki ışıltılı takılarla poz veren oyuncuların üzerindeki parçalar gerçekten o kadar değerli mi, bir kayıp yaşanırsa bedelini kim ödüyor?

Set çalışanı Yener Yalçın, bir takipçisinin 'Peki pahalı mücevherler falan gerçek mi, kaybolursa parasını oyuncu mu veriyor?' sorusunu çekim arasında yanıtladı. Yalçın, mücevher reklamı çektikleri sette ürünlerin özel taşıma çantalarıyla ve başlarında bekleyen bir görevliyle birlikte getirildiğini gösterdi.

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