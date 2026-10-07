KYK Kredi Başvuruları Ne Zaman 2026? KYK Burs ve Kredi Başvuru Tarihi ve e-Devlet Ekranı

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri GSB tarafından henüz resmî olarak açıklanmadı. Başvuru ekranı da henüz erişime açılmadı. Öğrenciler, bakanlığın duyuruyu yapacağı günü bekliyor.

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Başladı mı?

Hayır, KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Kesin başlangıç ve bitiş tarihi GSB'nin yapacağı açıklamayla belli olacak. Yurt başvuruları ayrı bir takvimle alındığı için yurt başvurusu yapmış olmak, burs ve kredi başvurusu yapmış olmak anlamına gelmiyor.

Geçen Yıl KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman Yapılmıştı?

2025-2026 döneminde KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim 2025'te başlamış, 17 Ekim 2025 saat 23.59'da sona ermişti. Bu yüzden başvuruların bu yıl da ekim ayının ortasında başlaması bekleniyor. Bazı yayın organları ise tarihin ekim sonu ile kasımın ilk haftasını bulabileceğini belirtiyor. Resmî takvim açıklanana kadar bu tarihler yalnızca tahmin.