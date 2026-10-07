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KYK Kredi Başvuruları Ne Zaman 2026? KYK Burs ve Kredi Başvuru Tarihi ve e-Devlet Ekranı

KYK Kredi Başvuruları Ne Zaman 2026? KYK Burs ve Kredi Başvuru Tarihi ve e-Devlet Ekranı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 13:17
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2026-2027 eğitim öğretim yılı için yüz binlerce üniversite öğrencisi aynı soruya cevap arıyor: KYK kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularının ardından şimdi burs ve öğrenim kredisi takvimini açıklayacak.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, geçen yıl hangi tarihlerde alınmıştı, başvuru e-Devlet üzerinden nasıl yapılıyor ve 2026 burs miktarları ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar...

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KYK Kredi Başvuruları Ne Zaman 2026?

KYK Kredi Başvuruları Ne Zaman 2026?

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri GSB tarafından henüz resmî olarak açıklanmadı. Başvuru ekranı da henüz erişime açılmadı. Öğrenciler, bakanlığın duyuruyu yapacağı günü bekliyor.

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Başladı mı?

Hayır, KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Kesin başlangıç ve bitiş tarihi GSB'nin yapacağı açıklamayla belli olacak. Yurt başvuruları ayrı bir takvimle alındığı için yurt başvurusu yapmış olmak, burs ve kredi başvurusu yapmış olmak anlamına gelmiyor.

Geçen Yıl KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman Yapılmıştı?

2025-2026 döneminde KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim 2025'te başlamış, 17 Ekim 2025 saat 23.59'da sona ermişti. Bu yüzden başvuruların bu yıl da ekim ayının ortasında başlaması bekleniyor. Bazı yayın organları ise tarihin ekim sonu ile kasımın ilk haftasını bulabileceğini belirtiyor. Resmî takvim açıklanana kadar bu tarihler yalnızca tahmin.

KYK Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları tamamen e-Devlet üzerinden alınıyor. Burs ve kredi için iki ayrı işlem yapmaya gerek yok; öğrenciler tek bir başvuru formu doldurduktan sonra değerlendirmeye alınıyor.

e-Devlet KYK Burs ve Kredi Başvurusu Adımları

Başvuru ekranı açıldığında aşağıdaki adımlar izlenecek:

  • e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapın. Mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığıyla da giriş yapılabiliyor.

  • Arama kısmına 'Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu' yazın.

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili hizmetini açın.

  • Eğitim bilgilerinizi kontrol edin; aile ve ekonomik durumunuza ilişkin bilgileri eksiksiz doldurun.

  • Beyanlarınızı kontrol edip başvuruyu onaylayın.

Başvuru Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Girilen bilgiler ilgili kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak inceleniyor. Bu nedenle YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinizin güncel olduğundan emin olmak, yanlış ya da eksik beyan nedeniyle yaşanabilecek sorunları önleyebilir.

KYK Burs ve Kredi Miktarları 2026 Ne Kadar?

KYK Burs ve Kredi Miktarları 2026 Ne Kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 6 Ocak 2026'dan itibaren uyguladığı güncel aylık KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları şöyle:

  • Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL

  • Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

  • Doktora öğrencileri: 12.000 TL

2026-2027 dönemi için tutarların aynı kalıp kalmayacağı ya da artırılıp artırılmayacağı henüz açıklanmadı. Yeni tutarlar, başvuru takvimiyle birlikte GSB tarafından duyurulacak.

KYK Burs ile Kredi Arasındaki Fark Ne?

KYK Burs ile Kredi Arasındaki Fark Ne?

Burs ve kredi aynı başvuru üzerinden alınıyor, ancak ikisi arasında önemli bir fark var. Burs karşılıksız bir destek olduğu için geri ödenmiyor. Öğrenim kredisi ise mezuniyetten sonra geri ödenmesi gereken bir kaynak; geri ödemelerde enflasyon farkı uygulanıyor.

Değerlendirme sonunda şartları karşılayan öğrencilerin bir kısmına burs, diğerlerine ise geri ödemeli kredi veriliyor. Hangi öğrencinin bursa, hangisinin krediye uygun görüldüğü; aile geliri, mal varlığı ve puanlama sistemine göre belirleniyor.

KYK Burs Başvuru Şartları Neler, Kimler Öncelikli?

KYK Burs Başvuru Şartları Neler, Kimler Öncelikli?

Başvuru şartları, eğitim durumu ve ilgili mevzuatta belirlenen kriterlere göre değerlendiriliyor. Resmî şartlar GSB'nin duyurusuyla netleşecek. Ancak geçmiş dönemlerde bazı öğrenci gruplarına bursta öncelik tanındı.

KYK Bursunda Öncelikli Gruplar Kimler?

  • Şehit ve gazi çocukları

  • Yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip öğrenciler

  • Devlet korumasında yetişmiş öğrenciler

  • Milli sporcu belgesi bulunan öğrenciler

  • YKS'de ilk 100'e girenler

Diğer öğrenciler ise aile geliri, mal varlığı ve puanlama sistemi kapsamında değerlendiriliyor.

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KYK Kredisi Ne Zaman Yatar?

KYK Kredisi Ne Zaman Yatar?

İlk ödemenin ne zaman yapılacağı, başvuru ve sonuç sürecinin ardından GSB tarafından açıklanacak. Halihazırda burs ve kredi alan öğrencilere ödemeler her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılıyor. Yeni hak kazanan öğrencilerin ilk ödeme tarihi ise sonuçlar açıklandıktan sonra belli olacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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