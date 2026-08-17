Sevgili İkizler, bugün Ay günlük düzen alanına geçiyor ve dünkü dağınıklığın ardından toparlanma vakti geliyor. İş hayatında biriken işleri bitirmek için güzel bir tempo yakalıyorsun. Dün verimin düşüktü, bugün ise ayrıntılara odaklanabiliyorsun. Listeni çıkarıp tek tek üstünü çizmelisin; bugün küçük işler seni büyük bir yükten kurtarıyor.

Maddi konularda gündelik giderlerini gözden geçirmelisin. Dün fark etmediğin bir harcama bugün gözüne çarpabilir ve bu, bütçende küçük ama işe yarar bir düzeltme yapmanı sağlar.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün küçük özenler konuşuyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerine göstereceğin ufak bir ilgi dünkü gerginliği tamamen dağıtacak. Bekar bir İkizler burcu isen, gündelik hayatının içinde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Bazen aşk sıradan bir günün ortasında başlıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…