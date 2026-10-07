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Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun Hastanedeki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun Hastanedeki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 13:09
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Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde görüntülendi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler basına yansıdı. Beşikçioğlu’nun yanında jandarma ekiplerinin bulunduğu görüldü.

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Oyunculuk kariyerinin ardından Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Oyunculuk kariyerinin ardından Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Tiyatro, sinema ve televizyon yapımlarındaki rolleriyle tanınan Erdal Beşikçioğlu, özellikle “Behzat Ç.” dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Etimesgut Belediye Başkanı seçildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında temmuz sonunda gözaltına alınan Beşikçioğlu, ağustos ayında tutuklandı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma; belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerinin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatıldı. Bakanlığın açıklamasında Beşikçioğlu hakkında örgüt kurma, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, irtikap, zimmet ve rüşvet alma suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Beşikçioğlu ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturmadaki iddialar, kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor.

Konya Ereğli Cezaevi’ne sevk edildiği bildirilen Beşikçioğlu’nun hastanedeki görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Konya Ereğli Cezaevi’ne sevk edildiği bildirilen Beşikçioğlu’nun hastanedeki görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Erdal Beşikçioğlu, Konya’nın Ereğli ilçesindeki Ereğli Devlet Hastanesi’nde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Basında yer alan haberlere göre görüntüler, hastanenin tomografi bölümünden çıkışı sırasında kaydedildi.

Hastane içerisinde yürürken görüntülenen Beşikçioğlu’nun yanında jandarma ekiplerinin bulunduğu görüldü. 

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tahlil ve tetkiklerinin yapılması amacıyla Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği iddia edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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