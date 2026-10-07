Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun Hastanedeki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Tiyatro, sinema ve televizyon yapımlarındaki rolleriyle tanınan Erdal Beşikçioğlu, özellikle “Behzat Ç.” dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Etimesgut Belediye Başkanı seçildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında temmuz sonunda gözaltına alınan Beşikçioğlu, ağustos ayında tutuklandı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma; belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerinin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatıldı. Bakanlığın açıklamasında Beşikçioğlu hakkında örgüt kurma, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, irtikap, zimmet ve rüşvet alma suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Beşikçioğlu ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturmadaki iddialar, kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor.