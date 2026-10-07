Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun Hastanedeki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
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Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde görüntülendi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler basına yansıdı. Beşikçioğlu’nun yanında jandarma ekiplerinin bulunduğu görüldü.
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Oyunculuk kariyerinin ardından Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
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Konya Ereğli Cezaevi’ne sevk edildiği bildirilen Beşikçioğlu’nun hastanedeki görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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