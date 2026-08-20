Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık keyif aldığın konularla sosyal sorumluluklarını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında ya da günlük planlarında yapmak istediğin şeylerle çevrenden gelen beklentiler çakışabilir. Bir arkadaşına, gruba ya da ortak bir projeye verdiğin söz nedeniyle kendi planından vazgeçmen gerekebilir. Ay Yay burcunda ilerlediği için ortaklıklar ve bire bir ilişkiler konusunda birinden destek almak işini kolaylaştırabilir. Bugün herkesi memnun etmeye çalışmak yerine önceliklerini belirlemelisin.

Maddi konularda eğlence, sosyal hayat ya da keyif için yapmak istediğin bir harcamayı ertelemen gerekebilir. Bütçenin sınırını zorlamak yerine bugün vazgeçtiğin küçük bir masrafın ileride seni rahatlatabileceğini düşün.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ciddiyet ve netlik öne çıkıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, ilişkinizin eğlenceli tarafı kadar geleceğe yönelik beklentileri ve sorumlulukları da konuşmanız gerekebilir. Bekar bir İkizler burcuysan, yüzeysel ilerleyen bir flörtün artık sana yeterli gelmediğini fark edebilirsin. Bugün ilişkilerde gerçek bir bağ aradığını kendine itiraf etmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…