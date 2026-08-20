Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, aşkın eğlenceli tarafıyla ciddi ve sorumluluk isteyen tarafını karşı karşıya getiriyor. İlişkin varsa, sadece birlikte güzel vakit geçirmenin ya da eğlenmenin artık ilişkinize yetmediğini fark edebilirsin. Belki geleceğe dair bir plan, belki de üstlenilmesi gereken ortak bir sorumluluk konuşulmayı bekliyor ve sen bu ciddi konulardan biraz kaçıyor olabilirsin. Bugün o konuşmayı yapmak seni ilk anda biraz sıkacak gibi görünse de ilişkinizin daha sağlam bir zemine oturmasına yardımcı olabilir.

Bekarsan, hafif ve geçici flörtlerin seni artık eskisi kadar tatmin etmediğini fark edebilirsin. Kısa süren heyecanlar başlarda eğlenceli gelebilir ama ardından bir duygusal boşluk bırakabilir. Bugün yüzeysel heyecanlar yerine gerçekten derinleşebileceğin, ruhuna dokunan bir bağ aramaya başlayabilirsin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…