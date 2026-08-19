Sevgili İkizler, bugün susmanın ve duyguları ertelemenin sana bir faydası yok. Sabah İlk Dördün günlük düzen alanında gerçekleşirken Güneş-Lilith üçgeni içindeki o gerçek isteği yüzeye çıkarıyor. İlişkin varsa, “olsun, önemli değil” diyerek geçiştirdiğin ne varsa bugün geri geliyor. Partnerine ne istediğini açıkça söylemelisin; ima etmek, dolaylı anlatmak ya da karşındakinin tahmin etmesini beklemek bugün hiçbir işe yaramıyor. Öğleden sonra Ay tam karşı burcuna geçtiğinde ise diyalog kurmak ve anlaşmak çok daha kolay bir zemine oturuyor.

Bekarsan, öğleden sonra birinin sana pat diye doğrudan yaklaşması seni şaşırtabilir. Bu netlik seni hoş bir şekilde afallatabilir çünkü genellikle belirsiz mesajlarla oyalanmaya alışkındın. Sen de aynı açıklık ve samimiyetle karşılık vermelisin; bugün oyun oynamanın hiç sırası değil… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…