article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 20 Ağustos Perşembe İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Ağustos Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün susmanın ve duyguları ertelemenin sana bir faydası yok. Sabah İlk Dördün günlük düzen alanında gerçekleşirken Güneş-Lilith üçgeni içindeki o gerçek isteği yüzeye çıkarıyor. İlişkin varsa, “olsun, önemli değil” diyerek geçiştirdiğin ne varsa bugün geri geliyor. Partnerine ne istediğini açıkça söylemelisin; ima etmek, dolaylı anlatmak ya da karşındakinin tahmin etmesini beklemek bugün hiçbir işe yaramıyor. Öğleden sonra Ay tam karşı burcuna geçtiğinde ise diyalog kurmak ve anlaşmak çok daha kolay bir zemine oturuyor.

Bekarsan, öğleden sonra birinin sana pat diye doğrudan yaklaşması seni şaşırtabilir. Bu netlik seni hoş bir şekilde afallatabilir çünkü genellikle belirsiz mesajlarla oyalanmaya alışkındın. Sen de aynı açıklık ve samimiyetle karşılık vermelisin; bugün oyun oynamanın hiç sırası değil… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bugün Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

İkizler burcu için sağlık açısından nasıl bir gün olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın