Sevgili İkizler, bugün Ay günlük düzen alanına geçiyor ve aşkı gösterişten çıkarıp sıradan anların içine yerleştiriyor. İlişkin varsa, dün yaşadığın alınganlık bugün geride kalıyor ve telafi etmek istiyorsun. Uzun bir açıklamaya gerek yok; ona bir kahve götürmen, bir işini üstlenmen ya da sadece gün ortasında bir mesaj atman yeterli olacak. Küçük jestler bugün büyük laflardan daha etkili.

Bekarsan, gündelik hayatının içinde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Her gün gördüğün ama hiç o gözle bakmadığın bir yüz olabilir. Aşk her zaman bir fırtınayla gelmiyor; bazen sıradan bir günün ortasında, kimse beklemezken başlıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…