Sevgili İkizler, bugün ilişkinde asıl olan tekrar. Ay günlük düzen alanında ilerliyor ve aşkı gündelik hayatın içine yerleştiriyor. İlişkin varsa, dün gösterdiğin küçük ilginin karşılığını bugün alıyorsun; partnerin sana beklemediğin bir şekilde dönüş yapabilir. Sen genellikle çabuk sıkılırsın, ancak bir ilişkiyi ayakta tutan şey tam da bu tekrar eden küçük özenler.

Bekarsan, gündelik hayatında karşılaştığın kişiyle aranızdaki sohbet bugün bir adım daha ilerliyor. Bu yakınlık yavaş gelişiyor ve bu seni sabırsızlandırabilir. Yavaş büyüyen bağların çoğu zaman daha uzun ömürlü olduğunu unutmamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…