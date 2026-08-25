Sevgili İkizler, bugün aklının bir kısmı geçmişte ya da evle ilgili bir meselede kalabilir ama aşk hayatında geleceğe dair bir soru önüne gelebilir. İlişkin varsa, “Biz nereye gidiyoruz?” sorusu doğrudan ya da dolaylı biçimde konuşulabilir. Konuyu espriye vurup geçmek yerine bu kez gerçekten ne düşündüğünü söylemen ilişkinize daha sağlam bir zemin kazandırabilir.

Bekarsan, uzakta yaşayan ya da bir süredir görüşmediğin biri yeniden iletişime geçebilir. Mesajın seni heyecanlandırması mümkün ama önce bu iletişimin gerçek hayatta devam edip edemeyeceğini düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…