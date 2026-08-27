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İkizler Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Ağustos Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, tutulma kariyer alanının tam tepesinde gerçekleşiyor ve emek verdiğin bir işin hangi noktaya geldiğini görmeni sağlayabilir. Sabah yönetici gezegenin Merkür’ün Uranüs ile yaptığı kare ise planında olmayan bir teklif, haber ya da değişikliği bir anda önüne getirebilir; ilk tepkinle karar vermek yerine biraz düşünmek işine yarar.

Maddi konularda mesleki bir gelişmenin gelirine doğrudan etkisi olabilir. Önüne yeni bir rakam gelirse hemen kabul etmek yerine şartların tamamını görmeye çalış.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, kariyerindeki değişiklik ortak planlarınızı da etkileyebilir; partnerini sonradan haberdar etmek yerine sürece dahil et. Bekar bir İkizler burcu isen, profesyonel bir ortamda biriyle arandaki iletişim daha kişisel bir hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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