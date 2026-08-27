Sevgili İkizler, tutulma kariyer alanının tam tepesinde gerçekleşiyor ve emek verdiğin bir işin hangi noktaya geldiğini görmeni sağlayabilir. Sabah yönetici gezegenin Merkür’ün Uranüs ile yaptığı kare ise planında olmayan bir teklif, haber ya da değişikliği bir anda önüne getirebilir; ilk tepkinle karar vermek yerine biraz düşünmek işine yarar.

Maddi konularda mesleki bir gelişmenin gelirine doğrudan etkisi olabilir. Önüne yeni bir rakam gelirse hemen kabul etmek yerine şartların tamamını görmeye çalış.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, kariyerindeki değişiklik ortak planlarınızı da etkileyebilir; partnerini sonradan haberdar etmek yerine sürece dahil et. Bekar bir İkizler burcu isen, profesyonel bir ortamda biriyle arandaki iletişim daha kişisel bir hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…