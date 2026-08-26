Sevgili İkizler, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ev düzeninle kendi planlarını karşı karşıya getirebilir, öğle saatlerinde ise Merkür-Plüton açısı kariyerle ilgili önemli bir bilgiyi önüne getirebilir. Akşam yönetici gezegenin Merkür Güneş ile kavuştuğunda özellikle ev, aile ya da yaşam düzeniyle ilgili bir konuda ne yapacağını çok daha iyi görebilirsin.

Maddi konularda ev bağlantılı bir ödeme ya da masraf öğle saatlerinde seni gerebilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu ayrıntıları görmeni kolaylaştıracağı için hesabı yeniden çıkar; ilk düşündüğünden farklı bir çözüm bulabilirsin.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerken ilişkiyle kariyer arasındaki denge daha görünür hale geliyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, işle ilgili bir gelişme partnerinle programınızı değiştirebilir. Bunu oldubittiye getirmek yerine birlikte plan yapmanız daha iyi olur. Bekar bir İkizler burcu isen, profesyonel çevrenden biri ilgini çekebilir. Hoşuna gitmesi güzel ama iş ve özel hayat sınırlarını da baştan düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…