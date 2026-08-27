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İkizler Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

28 Ağustos Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün dikkatin daha çok iş ve dış dünyadaki gelişmelere kayabilir. Kariyer alanında yaşanan Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması, iş hayatındaki bir değişimin aşk hayatını da etkilemesine neden olabilir; ilişkin varsa programınız, birlikte geçirdiğiniz zaman ya da gelecek planlarınız bundan payını alabilir. Haberi partnerinle sonradan paylaşmak yerine sürece dahil etmen aranızdaki mesafeyi azaltır.

Bekarsan, profesyonel bir ortamda biri sana farklı görünmeye başlayabilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi planını bir anda değiştirebilir ama tam da bu koşturmacanın içinde birinin ilgisini fark etmen mümkün. Yine de iş ile özel hayatı birbirine karıştırmadan önce biraz gözlem yapmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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