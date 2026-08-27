Sevgili İkizler, bugün dikkatin daha çok iş ve dış dünyadaki gelişmelere kayabilir. Kariyer alanında yaşanan Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması, iş hayatındaki bir değişimin aşk hayatını da etkilemesine neden olabilir; ilişkin varsa programınız, birlikte geçirdiğiniz zaman ya da gelecek planlarınız bundan payını alabilir. Haberi partnerinle sonradan paylaşmak yerine sürece dahil etmen aranızdaki mesafeyi azaltır.

Bekarsan, profesyonel bir ortamda biri sana farklı görünmeye başlayabilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi planını bir anda değiştirebilir ama tam da bu koşturmacanın içinde birinin ilgisini fark etmen mümkün. Yine de iş ile özel hayatı birbirine karıştırmadan önce biraz gözlem yapmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…