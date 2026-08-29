Sevgili İkizler, Ay bugün arkadaşlık alanına geçiyor ve aşkı kalabalığın içine taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle sosyal bir ortamda vakit geçirmek son günlerin gerginliğini dağıtıyor. Baş başa konuşarak çözemediğiniz şey, birlikte gülerek kendiliğinden hafifliyor. Bugün bir davete birlikte gitmelisiniz.

Bekarsan, bir arkadaş buluşmasında biri dikkatini çekebilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bağ sana bugün güven veriyor. Gelen daveti geri çevirmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…