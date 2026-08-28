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İkizler Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Uranüs senin burcunda ve Güneş ile kare kuruyor, yani günün ana enerjisi doğrudan seni etkiliyor. Ev ya da aileyle ilgili bir konu kişisel planlarını bir anda değiştirebilir. İlk anda gerilsen de akışa uyum sağlamak sana daha fazla seçenek gösterebilir. Kendini sabit bir programa hapsetmemeye çalış.

Maddi konularda evle ilgili hesaba katmadığın bir masraf ya da tam tersine işleri kolaylaştıran bir gelişme çıkabilir. Her iki ihtimale karşı da bütçende biraz hareket alanı bırak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, kendine ait alan istemen partnerini şaşırtabilir; bunu anlatırken anlayışlı olmaya çalış. Bekar bir İkizler burcu isen, kimseyi etkilemeye çalışmadığın doğal halinle dikkat çekebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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