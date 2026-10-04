Bu Davranışları Yapıyorsan Duygusuz Olabilirsin!

Senin duyguların var ama onları herkesin önünde sergilemeyi pek sevmiyorsun. Bir şey seni üzdüğünde bunu hemen belli etmek yerine kendi içinde yaşamayı tercih ediyorsun. Bu nedenle bazı insanlar seni olduğundan daha soğuk görebilir. Aslında birini seviyor, önemsiyor veya özlüyor olabilirsin ama bunu davranışlarına ve sözlerine yansıtmak senin için her zaman kolay olmayabilir. Özellikle duygusal konuşmalar söz konusu olduğunda kendini geri çekmen mümkün. Birisi senden sürekli hislerini anlatmanı istediğinde daha da uzaklaşabilirsin. Sen tamamen duygusuz değilsin. Daha çok duygularını korumaya çalışan ve kolay açılmayan bir yapıya sahipsin. Sana gerçekten yakın olan insanlar, dışarıdan görünen mesafeli halinin arkasında çok daha farklı bir tarafın olduğunu biliyor olabilir.