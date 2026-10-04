Bu Davranışları Yapıyorsan Duygusuz Olabilirsin!
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Bazı insanlar duygularını kolayca belli ederken bazıları yaşadığı şeyleri içinde tutmayı tercih eder. Üzüldüğünde ağlamak yerine susmak, birinin sana karşı hislerini anlamakta zorlanmak ya da yaşanan olayları fazla kişiselleştirmemek zaman zaman çevrendekilerin seni 'duygusuz' olarak tanımlamasına neden olabilir. Peki gerçekten duygusuz musun, yoksa sadece duygularını göstermeyi mi sevmiyorsun?
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Duygularınla Aran Gayet İyi
Duygularını Kolay Kolay Belli Etmiyorsun
Duygusal Mesafeyi Seviyorsun
Duygularını Büyük Ölçüde İçinde Yaşıyorsun
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