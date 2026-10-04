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Bu Davranışları Yapıyorsan Duygusuz Olabilirsin!

Bu Davranışları Yapıyorsan Duygusuz Olabilirsin!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
04.10.2026 - 16:01
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Bazı insanlar duygularını kolayca belli ederken bazıları yaşadığı şeyleri içinde tutmayı tercih eder. Üzüldüğünde ağlamak yerine susmak, birinin sana karşı hislerini anlamakta zorlanmak ya da yaşanan olayları fazla kişiselleştirmemek zaman zaman çevrendekilerin seni 'duygusuz' olarak tanımlamasına neden olabilir. Peki gerçekten duygusuz musun, yoksa sadece duygularını göstermeyi mi sevmiyorsun?

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Duygularınla Aran Gayet İyi

Sen kendini tamamen duygularından soyutlayan biri değilsin. Aksine, ne hissettiğini fark edebiliyor ve gerektiğinde bunu çevrendeki insanlara gösterebiliyorsun. Her olay karşısında aşırı duygusal tepkiler vermemen seni duygusuz yapmıyor. Muhtemelen gerektiğinde mantığını kullanabiliyor, gerektiğinde de duygularının peşinden gidebiliyorsun. Birinin üzülmesine kayıtsız kalmak yerine onu anlamaya çalışıyorsun. Fakat bunu her zaman dramatik veya büyük tepkilerle göstermiyorsun. Çevrendeki insanlar seni sakin, kontrollü ve zaman zaman mesafeli biri olarak görebilir. Ancak bu, içinde duygu olmadığı anlamına gelmez. Sadece duygularını yönetme biçimin daha dengeli olabilir.

Duygularını Kolay Kolay Belli Etmiyorsun

Senin duyguların var ama onları herkesin önünde sergilemeyi pek sevmiyorsun. Bir şey seni üzdüğünde bunu hemen belli etmek yerine kendi içinde yaşamayı tercih ediyorsun. Bu nedenle bazı insanlar seni olduğundan daha soğuk görebilir. Aslında birini seviyor, önemsiyor veya özlüyor olabilirsin ama bunu davranışlarına ve sözlerine yansıtmak senin için her zaman kolay olmayabilir. Özellikle duygusal konuşmalar söz konusu olduğunda kendini geri çekmen mümkün. Birisi senden sürekli hislerini anlatmanı istediğinde daha da uzaklaşabilirsin. Sen tamamen duygusuz değilsin. Daha çok duygularını korumaya çalışan ve kolay açılmayan bir yapıya sahipsin. Sana gerçekten yakın olan insanlar, dışarıdan görünen mesafeli halinin arkasında çok daha farklı bir tarafın olduğunu biliyor olabilir.

Duygusal Mesafeyi Seviyorsun

Sen insanlarla arana belli bir mesafe koymayı tercih ediyorsun. Herkesin hayatına fazlasıyla dahil olmak veya herkesle çok yakın ilişkiler kurmak sana göre değil. Birisi hayatından çıktığında üzülüyor olabilirsin ama bunu uzun süre yaşamayı tercih etmiyorsun. 'Hayat devam ediyor' diyerek kendini toparlaman oldukça kolay olabilir. Duygusal insanların davranışları sana zaman zaman fazla yoğun gelebilir. Özellikle sürekli ilgi isteyen, her konuyu konuşarak çözmeye çalışan veya duygularını fazlasıyla gösteren insanlarla iletişim kurmak seni yorabilir. Bu durum seni otomatik olarak duygusuz yapmaz. Ancak duygusal mesafenin senin için bir rahatlık alanı haline geldiğini gösteriyor olabilir. Senin için sevgi, sürekli konuşmak veya hisleri göstermekten ziyade yanında olmak, güven vermek ve gerektiğinde destek olmak şeklinde ortaya çıkıyor olabilir.

Duygularını Büyük Ölçüde İçinde Yaşıyorsun

Duygularını Büyük Ölçüde İçinde Yaşıyorsun

Senin cevaplarında duygusal mesafe oldukça belirgin. İnsanların hislerini anlamakta zorlandığın, kendi duygularını ifade etmekten kaçındığın veya bazı olaylara çevrendekiler kadar güçlü tepki vermediğin zamanlar olabilir. Birisi senden duygusal destek beklediğinde ne yapacağını bilemeyebilirsin. Hatta bazen karşındaki kişinin neden bu kadar üzüldüğünü gerçekten anlamakta zorlanabilirsin. Fakat burada önemli bir ayrım var: Bu davranışların tek başına gerçekten 'duygusuz' olduğunu göstermez. Bazı insanlar duygularını bastırmayı, bazıları mesafeli kalmayı, bazıları ise olayları mantık çerçevesinde değerlendirmeyi öğrenmiş olabilir. Senin sonucunda dikkat çeken şey, duygularını dışarıya yansıtma konusunda oldukça kontrollü olman. İnsanlar seni soğuk veya ulaşılması zor biri olarak görebilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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