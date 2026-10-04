Burcuna Göre Kaç Kişinin Ahını Aldın?
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Herkesin hayatında farkında olarak ya da olmayarak kalbini kırdığı insanlar vardır. Bazen söylediğimiz tek bir söz, bazen verdiğimiz bir tepki, bazen de hiçbir şey söylemeden uzaklaşmamız karşımızdaki insanın içinde uzun süre kalabilir. Üstelik bazı insanlar kırdıklarının farkına bile varmazken, bazıları kimin kalbinde nasıl bir iz bıraktığını çok iyi bilir.
Peki sen bugüne kadar kaç kişinin kalbini kırmış olabilirsin?
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Burcun hangisi?
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