Burcuna Göre Kaç Kişinin Ahını Aldın?

Sen insanların hayatına kolayca girip çıkan biri değilsin. Fakat birini hayatına aldığında ondan da aynı yoğunluğu bekliyorsun. Güvenini kaybettiğin anda ise işler değişiyor. Senin için ihanet yalnızca büyük bir olay değil; küçük bir güven kırılması bile olabilir. Kırıldığında bunu hemen göstermeyebilirsin. Sessizce izler, insanların davranışlarını değerlendirir ve bir süre sonra kararını verirsin. Bu nedenle bazı insanlar senin ne zaman vazgeçtiğini anlayamaz. Asıl şaşırtıcı olan ise senin bir anda tamamen değişebilmen. Dün hayatının merkezinde olan bir insan, bugün senin için sıradan bir yabancıya dönüşebilir. Karşı tarafın en çok canını yakan şey de genellikle bu kesinliktir. Yaklaşık 21 kişinin kalbini kırmış olabilirsin. Fakat senin açısından mesele sayı değil; güven. Bir insan seni gerçekten kırdıysa onu affetsen bile eskisi gibi davranman oldukça zor. Bu yüzden hayatından çıkan insanlar, senin onları neden bu kadar kesin bir şekilde sildiğini uzun süre anlamaya çalışmış olabilir.