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Burcuna Göre Kaç Kişinin Ahını Aldın?

Burcuna Göre Kaç Kişinin Ahını Aldın?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
04.10.2026 - 16:01
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Herkesin hayatında farkında olarak ya da olmayarak kalbini kırdığı insanlar vardır. Bazen söylediğimiz tek bir söz, bazen verdiğimiz bir tepki, bazen de hiçbir şey söylemeden uzaklaşmamız karşımızdaki insanın içinde uzun süre kalabilir. Üstelik bazı insanlar kırdıklarının farkına bile varmazken, bazıları kimin kalbinde nasıl bir iz bıraktığını çok iyi bilir.

Peki sen bugüne kadar kaç kişinin kalbini kırmış olabilirsin?

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Burcun hangisi?

Senin kalp kırma konusunda en büyük problemin, çoğu zaman kötü niyetli olmaman ama düşünmeden hareket etmen. İçinden ne geçiyorsa doğrudan söyleyebiliyor, o anki öfkenle söylediğin bir cümlenin karşındaki kişide nasıl bir etki bırakacağını sonradan fark edebiliyorsun. Senin için tartışma birkaç saat sonra geride kalabilirken, karşı taraf o konuşmayı günlerce hatta aylarca düşünebilir. Özellikle sabırsız olduğun anlarda insanlara karşı oldukça keskin davranabiliyorsun. Birinin seni yavaşlatması, gereksiz bulduğun bir konuda ısrar etmesi ya da beklentilerini karşılamaması seni hızlıca geriyor. Sen olayın büyümesini istemediğin için kestirip atabiliyorsun ama karşı taraf bunu 'değer vermiyor' şeklinde yorumlayabiliyor. Üstelik sen kırıldığında bunu uzun uzun anlatmak yerine tavrınla göstermeye daha yatkınsın. Bu nedenle hayatında 'Bir anda neden benden uzaklaştı?' diye düşünen birkaç kişi olması şaşırtıcı değil. Büyük ihtimalle onların kalbini kırdığını kabul ettiğinde bile içinden 'Ama ben ne hissettiysem onu söyledim' diyorsun.

Sen kolay kolay insan silen biri değilsin. Hatta tam tersine, hayatına aldığın insanlara uzun süre şans verme eğilimindesin. Fakat bunun bir de diğer yüzü var: Sabrettiğin her şeyi biriktiriyorsun. Karşındaki kişi senin rahatsız olduğun şeyleri fark etmeyebilir çünkü sen çoğu zaman ilk anda tepki vermiyorsun. Ancak bir noktadan sonra sabrın tükendiğinde geri dönüşün oldukça zor oluyor. İnsanların en çok kalbini kırdığın anlar da genellikle bu dönemler. Çünkü sen biriktirdiğin bütün kırgınlıkları tek seferde ortaya koyabiliyor ve karşındaki kişiye 'Bunu ne zamandır içinde tutuyorsun?' dedirtebiliyorsun. Senin için güven ve sadakat çok önemli. Bir insan güvenini kaybettiğinde onu eskisi gibi hayatına almak istemiyorsun. Dışarıdan sakin ve soğukkanlı görünsen de bazı vedaların senin içinde çoktan yaşanmış oluyor. Bu nedenle yaklaşık 11 kişinin kalbini kırmış olabilirsin; üstelik bunların bazıları senin onları çoktan hayatından çıkardığını bile anlamamış olabilir.

Senin listen biraz kabarık çünkü senin en büyük problemin kararsızlık ve değişkenlik. Bir gün bir insana karşı inanılmaz ilgili davranıp ertesi gün kendi dünyana çekilebiliyorsun. Senin açısından bu tamamen ruh halinle veya hayatındaki yoğunlukla ilgili olabilir. Fakat karşı taraf bunu çoğu zaman kişisel algılıyor. Özellikle ilişkilerde bir anda heyecanlanıp sonra aynı hızla uzaklaşman, insanların senden ne bekleyeceğini anlamasını zorlaştırabiliyor. 'Benden gerçekten hoşlanıyor mu, yoksa sadece sohbet etmeyi mi seviyor?' sorusunu birkaç kişinin aklında bırakmış olabilirsin. Bir de sözlerin çok güçlü. İnsanlarla iletişim kurmayı bildiğin için birini nasıl etkileyebileceğini de biliyorsun. Fakat bazen aynı rahatlıkla bir cümleyle bütün havayı değiştirebiliyorsun. Sen olayın üzerine çok düşünmeden hayatına devam ederken karşındaki kişi 'Acaba nerede yanlış yaptım?' diye düşünebiliyor. Bu yüzden senin tahmini kalp kırma sayın 23. Ama dürüst olalım: Bunların önemli bir kısmında sen gerçekten kalp kırdığını fark etmemiş bile olabilirsin.

Sen kolay kolay birinin kalbini kırmak istemiyorsun. Hatta çoğu zaman karşındaki insan üzülmesin diye kendi duygularını bile geri plana atabiliyorsun. Bu nedenle kalbini kırdığın kişi sayısı diğer bazı burçlara göre daha düşük. Fakat senin de kendine özgü bir kalp kırma yönteminin olduğunu söylemek gerekiyor: İçine kapanmak. Bir şeye kırıldığında açık açık konuşmak yerine sessizleşebiliyor, geri çekilebiliyor ve karşındaki kişinin ne olduğunu anlamasını bekleyebiliyorsun. Senin için 'Beni seviyorsa zaten anlamalı' düşüncesi zaman zaman ilişkilerinde sorun yaratabiliyor. Karşı taraf ne yaptığını anlamadığında ise daha fazla kırılıyorsun. Sonunda iletişim tamamen kopabiliyor. Yaklaşık 9 kişinin kalbini kırmış olabilirsin. Fakat bu kişilerin çoğunun senin onları neden hayatından çıkardığını uzun süre anlamaya çalışmış olması muhtemel. Çünkü sen bağ kurduğunda gerçekten bağlanıyorsun; bitirdiğinde ise karşı tarafa açıklamak yerine sessizce uzaklaşmayı seçebiliyorsun.

Senin kalp kırma konusunda en belirgin özelliğin gururun. Sana yapılan bir saygısızlığı kolay kolay unutmuyorsun. Hele ki insanların seni değersiz hissettirmesine hiç tahammülün yok. Bu nedenle bir noktada 'Tamam, o zaman benim hayatımda yerin yok' diyerek kapıyı tamamen kapatabiliyorsun. Sen ilgi ve sevgi gördüğünde bunu karşılıksız bırakmayan birisin. Fakat aynı karşılığı alamadığını hissettiğinde tavrın bir anda değişebiliyor. Bazen karşındaki kişiye ikinci bir şans vermek yerine onu hayatından çıkarmayı tercih ediyorsun. Kalp kıran tarafın ise bunu yaparken kullandığın kesinlik. Sen bir ilişkiyi bitirdiğinde geri dönmeyeceğini o kadar net gösterebiliyorsun ki karşındaki kişi kendisini bir anda hayatından silinmiş hissedebiliyor. Bu nedenle yaklaşık 19 kişinin kalbini kırmış olabilirsin. Ama senin hikâyende genellikle 'Ben durduk yere gitmedim' cümlesi vardır. Çünkü senin için birini hayatından çıkarmak çoğu zaman uzun süre biriken hayal kırıklıklarının sonucudur.

Senin niyetin çoğu zaman kırmak değil, düzeltmek. Fakat bazen insanların senden tavsiye istemediği halde onlara neyi yanlış yaptıklarını anlatabiliyorsun. Sen bunu onların iyiliği için yaptığını düşünürken karşı taraf kendisini eleştirilmiş ve yetersiz hissedebiliyor. Detayları çok iyi fark ettiğin için insanların davranışlarındaki küçük değişiklikleri bile yakalayabiliyorsun. Fakat aynı özellik ilişkilerinde seni biraz fazla sorgulayıcı yapabiliyor. 'Neden böyle yaptın?', 'Bunu neden söylemedin?' veya 'Bunu daha farklı yapabilirdin' gibi cümleler senin için normal olabilir. Senin kalp kırdığın kişiler genellikle seni kötü niyetli biri olarak değil, fazla gerçekçi biri olarak hatırlıyor. Çünkü sen yalan söylemek yerine doğru olduğunu düşündüğün şeyi söylemeyi tercih ediyorsun. Tahmini sayı 14. Bunların bir kısmının kalbini kırdığını muhtemelen yıllar sonra bile fark edebilirsin çünkü senin için bazı sözler yalnızca gerçeklerden ibaretken, karşı taraf için duygusal bir mesele olabiliyor.

Sen kimsenin kalbini kırmak istemiyorsun. Problem de zaten tam olarak burada başlıyor. Herkesi memnun etmeye çalışırken istemeden insanları belirsizlikte bırakabiliyorsun. Birine hayır demekte zorlandığın zamanlar olabiliyor. Karşındaki kişiyi üzmemek için net bir cevap vermiyor, biraz zaman kazanıyor veya durumu akışına bırakıyorsun. Ancak senin 'kimse kırılmasın' diye yaptığın bu davranış, karşı tarafın umutlanmasına neden olabiliyor. Özellikle romantik ilişkilerde kararsızlığın bazı insanların kalbini kırmış olabilir. Çünkü sen bir ilişkiyi bitirmekten çok, bitmesi gerektiğini söylemekten çekinebiliyorsun. Yaklaşık 16 kişinin kalbini kırdın. Üstelik bunların bir kısmında sen kendini hâlâ suçlu hissediyor olabilirsin. Çünkü senin için birini üzmek kolay unutulabilecek bir şey değil. Fakat bazen birini kırmamak için verdiğin belirsiz mesajların, sonunda daha büyük bir kırgınlığa dönüşebildiğini de kabul etmek gerekiyor.

Sen insanların hayatına kolayca girip çıkan biri değilsin. Fakat birini hayatına aldığında ondan da aynı yoğunluğu bekliyorsun. Güvenini kaybettiğin anda ise işler değişiyor. Senin için ihanet yalnızca büyük bir olay değil; küçük bir güven kırılması bile olabilir. Kırıldığında bunu hemen göstermeyebilirsin. Sessizce izler, insanların davranışlarını değerlendirir ve bir süre sonra kararını verirsin. Bu nedenle bazı insanlar senin ne zaman vazgeçtiğini anlayamaz. Asıl şaşırtıcı olan ise senin bir anda tamamen değişebilmen. Dün hayatının merkezinde olan bir insan, bugün senin için sıradan bir yabancıya dönüşebilir. Karşı tarafın en çok canını yakan şey de genellikle bu kesinliktir. Yaklaşık 21 kişinin kalbini kırmış olabilirsin. Fakat senin açısından mesele sayı değil; güven. Bir insan seni gerçekten kırdıysa onu affetsen bile eskisi gibi davranman oldukça zor. Bu yüzden hayatından çıkan insanlar, senin onları neden bu kadar kesin bir şekilde sildiğini uzun süre anlamaya çalışmış olabilir.

Senin kalp kırma biçimin diğerlerinden biraz farklı: Özgürlüğünü korumaya çalışırken insanları geride bırakıyorsun.Bir ilişki seni kısıtlamaya başladığında veya sürekli hesap vermen gerektiğini hissettiğinde uzaklaşmayı tercih ediyorsun.  Üstelik bunu bazen oldukça rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Senin için hayat devam ediyor; fakat karşı taraf aynı hızla toparlanamayabiliyor. 'Ben zaten açıkça söylemiştim' diye düşündüğün bir durumda, karşındaki insan senin kadar net bir şekilde vedaya hazır olmayabiliyor. Doğrudanlığın da burada devreye giriyor. Düşündüğünü filtresiz söyleyebildiğin için bazen insanların duymaya hazır olmadığı şeyleri yüzlerine karşı söyleyebiliyorsun. Sonuç olarak yaklaşık 20 kişinin kalbini kırdın. Ama senin hikâyende çoğu zaman kötü niyet değil, özgür kalma isteği ve fazla açık sözlülük var. Sen gitmek istediğinde kalmak için kendine bahane üretmiyorsun; fakat bazen giderken arkanda bıraktığın insanın duygularını hesaba katmayı unutabiliyorsun.

Sen kolay kolay birini hayatına almıyorsun. İnsanları gözlemliyor, güvenilir olup olmadıklarına bakıyor ve ancak gerçekten emin olduğunda bağ kuruyorsun. Bu yüzden hayatındaki insanların sayısı fazla olmayabilir ama bağların oldukça güçlü. Kalp kırdığında ise bunu genellikle duygusal bir patlamayla değil, mesafe koyarak yapıyorsun. Bir insana olan güvenin azaldığında davranışların değişiyor. Daha az konuşuyor, daha az paylaşım yapıyor ve sonunda ilişkiyi tamamen bitirebiliyorsun. Senin bu tavrın dışarıdan soğuk görünebilir. Oysa çoğu zaman sen o noktaya gelene kadar kendi içinde defalarca düşünmüş oluyorsun. Yaklaşık 12 kişinin kalbini kırmış olabilirsin. Fakat bunların önemli bir kısmı senin kararının ani olduğunu düşünmüş olabilir. Çünkü sen karar verme sürecini içinde yaşadığın için karşı taraf çoğu zaman sonuca geldiğinde şaşırıyor.

Senin en büyük problemin duygularının olmaması değil; duygularını herkesin anlayabileceği şekilde göstermemen.Birine değer versen bile bunu klasik yollarla göstermeyebilirsin. Bu da bazı insanların seni yanlış anlamasına neden oluyor. Özellikle yoğun duygusal beklentiler karşısında geri çekilebiliyorsun. Karşındaki insan daha fazla ilgi, daha fazla açıklama veya daha fazla yakınlık beklerken sen biraz alan ihtiyacı duyabiliyorsun. Bir de hayatındaki insanları özgür bırakmayı seviyorsun. Ancak senin 'özgürlük' olarak gördüğün şey, bazı kişiler tarafından 'umursamamak' şeklinde algılanabiliyor. Bu yüzden yaklaşık 17 kişinin kalbini kırdın. Bunların bazıları senin onları sevmediğini düşünmüş olabilir. Oysa senin sevgi gösterme biçimin biraz farklı. Sorun çoğu zaman sevgisizlik değil, duygularını karşı tarafın beklediği biçimde ifade etmemek.

Senin kalp kırma listen diğer burçlara göre oldukça kısa. Çünkü insanların duygularını fazlasıyla önemseyebiliyorsun. Karşındaki kişinin ne hissedeceğini düşünmeden hareket etmek sana göre değil. Ancak senin de kalp kırdığın anlar var. Özellikle hayal kırıklığı yaşadığında gerçeklerden uzaklaşmak yerine kendi dünyana çekilebiliyorsun. Bir anda iletişimi azaltman veya tamamen içine kapanman, karşındaki insanın kendisini dışlanmış hissetmesine neden olabiliyor. Bazen de insanlara gereğinden fazla anlam yükleyebiliyorsun. Kafanda bir ilişkiyi çok farklı bir yere koyduğun için gerçek hayat beklentilerine uymadığında büyük bir hayal kırıklığı yaşayabiliyorsun. Sonrasında da hiçbir şey söylemeden uzaklaşabiliyorsun. Tahmini olarak 7 kişinin kalbini kırmış olabilirsin. Fakat senin kalbini kırdığın insanlar bile büyük ihtimalle bunun kötü niyetten kaynaklanmadığını biliyordur. Çünkü sen birini kırdığında, en az onun kadar sen de bunu kafana takıyorsun.

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Tuğba
Onedio Editörü
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