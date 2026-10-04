Uzun Uçuşlarda Rahat Uyumak İsteyenlere Kabin Görevlisinden Koltuk Tavsiyesi

Türbülans uykunuzu bölüyorsa ilk tercihiniz kanatların hizasındaki koltuklar olmalı. Kabin görevlisinin açıklamasına göre bu bölge uçağın ağırlık merkezine en yakın yer. Bu yüzden burada oturan yolcular, daha arkadaki koltuklara göre hareketi ve titreşimi daha az hissediyor. Görevli, kanat üstünün genellikle uçağın en sarsıntısız yerlerinden biri olduğunu söylüyor.

Kanat hizasındaki koltuklar doluysa bir sonraki en iyi seçenek uçağın ön tarafı. Görevliye göre uçağın ne kadar önünde oturursanız türbülansın etkisini o kadar az hissediyorsunuz.