Uzun Uçuşlarda Rahat Uyumak İsteyenlere Kabin Görevlisinden Koltuk Tavsiyesi
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Saatlerce süren bir gece uçuşunda gözünüzü bile kırpamadan inmek kadar yorucu çok az şey var. Peki uçakta uyuyabilmek için hangi koltuğu seçmeli? Bu sorunun cevabını en iyi bilenler, her gece yüzlerce yolcunun uyumaya çalışmasını izleyen kabin görevlileri. İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic'te çalışan deneyimli bir kabin görevlisi de, AllClear Travel Insurance ile birlikte Travel + Leisure'a uzun uçuşlarda en rahat uyunacak koltukları anlattı. Gelin, tavsiyelere birlikte bakalım.
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Sarsıntıyı en az hissetmek istiyorsanız kanat üstündeki koltukları seçin.
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Acil çıkış sırası bacak mesafesi için iyi ama uyku için her zaman değil.
En sessiz yer: Ekonominin önünden ya da arkasından beşinci sıra.
Önden beşinci sıranın iki bonusu daha var: Yemeği ilk siz seçersiniz, uçaktan ilk siz inersiniz.
Doğru koltuk tek başına yetmiyor: Uçuştan önce plan yapın.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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