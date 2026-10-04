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Uzun Uçuşlarda Rahat Uyumak İsteyenlere Kabin Görevlisinden Koltuk Tavsiyesi

Uzun Uçuşlarda Rahat Uyumak İsteyenlere Kabin Görevlisinden Koltuk Tavsiyesi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 16:05
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Saatlerce süren bir gece uçuşunda gözünüzü bile kırpamadan inmek kadar yorucu çok az şey var. Peki uçakta uyuyabilmek için hangi koltuğu seçmeli? Bu sorunun cevabını en iyi bilenler, her gece yüzlerce yolcunun uyumaya çalışmasını izleyen kabin görevlileri. İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic'te çalışan deneyimli bir kabin görevlisi de, AllClear Travel Insurance ile birlikte Travel + Leisure'a uzun uçuşlarda en rahat uyunacak koltukları anlattı. Gelin, tavsiyelere birlikte bakalım.

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Sarsıntıyı en az hissetmek istiyorsanız kanat üstündeki koltukları seçin.

Sarsıntıyı en az hissetmek istiyorsanız kanat üstündeki koltukları seçin.

Türbülans uykunuzu bölüyorsa ilk tercihiniz kanatların hizasındaki koltuklar olmalı. Kabin görevlisinin açıklamasına göre bu bölge uçağın ağırlık merkezine en yakın yer. Bu yüzden burada oturan yolcular, daha arkadaki koltuklara göre hareketi ve titreşimi daha az hissediyor. Görevli, kanat üstünün genellikle uçağın en sarsıntısız yerlerinden biri olduğunu söylüyor.

Kanat hizasındaki koltuklar doluysa bir sonraki en iyi seçenek uçağın ön tarafı. Görevliye göre uçağın ne kadar önünde oturursanız türbülansın etkisini o kadar az hissediyorsunuz.

Acil çıkış sırası bacak mesafesi için iyi ama uyku için her zaman değil.

Acil çıkış sırası bacak mesafesi için iyi ama uyku için her zaman değil.

Ekstra bacak mesafesi yüzünden acil çıkış sıraları çoğu yolcunun gözdesi. Ancak kabin görevlisi bu koltukların uyku için sanıldığı kadar iyi olmayabileceği konusunda uyarıyor.

İlk sorun sıcaklık. Görevliye göre bazı eski uçaklarda acil çıkış sıralarının çevresi epey serin olabiliyor. Bu yüzden soğuğa karşı hassassanız bu koltuklardan uzak durmanızı öneriyor. İkinci sorun ise hareketlilik. Tuvalet sırası bekleyen yolcular genellikle bu bölgede toplanıyor. Görevli, acil çıkış sıralarını 'geniş alan ile olası gürültü arasında bir takas' olarak tanımlıyor.

En sessiz yer: Ekonominin önünden ya da arkasından beşinci sıra.

En sessiz yer: Ekonominin önünden ya da arkasından beşinci sıra.

Kabin görevlisine göre uzun mesafeli uçuşlarda ekonomi sınıfındaki en ideal koltuklar, ekonomi bölümünün en önünden ya da en arkasından sayıldığında beşinci sırada yer alıyor.

Bu sıraların sırrı konumlarında. Tuvaletlere, mutfak bölümüne, kabin bölmelerine ve acil çıkışlara yeterince uzak oldukları için bu noktalarda toplanan yolcuların gürültüsünden ve trafiğinden daha az etkileniyorlar. Özellikle ışıkların karardığı gece uçuşlarında bu, kesintisiz bir uyku için büyük fark yaratabiliyor.

Önden beşinci sıranın iki bonusu daha var: Yemeği ilk siz seçersiniz, uçaktan ilk siz inersiniz.

Önden beşinci sıranın iki bonusu daha var: Yemeği ilk siz seçersiniz, uçaktan ilk siz inersiniz.

İki seçenek arasında kararsızsanız görevlinin tercihi öndeki beşinci sıra. Nedeni yemek servisinin işleyişi. Görevlinin anlattığına göre ekip ya önden arkaya doğru aynı anda çalışıyor ya da iki servis arabasıyla ekonominin önünden arkasına ilerliyor. Bu yüzden öndeki beşinci sırada oturanlar menüden ilk seçimi yapabiliyor.

Görevli bu sıranın iki avantajı daha olduğunu söylüyor: Uçağın önüne yakın olduğu için türbülans daha az hissediliyor ve iniş sonrasında uçaktan daha çabuk çıkılabiliyor.

Doğru koltuk tek başına yetmiyor: Uçuştan önce plan yapın.

Doğru koltuk tek başına yetmiyor: Uçuştan önce plan yapın.

Varış noktasına dinlenmiş olarak ulaşmanın yolu, uçuştan önce bir plan yapıp ona uymaktan geçiyor. Kabin görevlisinin önerileri şöyle:

  • Uyumadan önce ağır yemeklerden kaçının.
  • Yanınıza mutlaka kulak tıkacı ve göz bandı alın.
  • Normalde kaç saat uyuyorsanız uçakta da o kadar uyumaya çalışın. Fazla uyumak sersemlik hissi yaratabilir.
  • Uzun gece uçuşlarında ekipten fazladan bir battaniye istemekten çekinmeyin.

Görevli kulak tıkacının neden bu kadar önemli olduğunu da şöyle açıklıyor: Uçakta horlayan yolcu sayısı sanılandan çok daha fazla. Kimsenin elinde olan bir şey değil, ama kulak tıkacı bu sesi engellemek için hayat kurtarıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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