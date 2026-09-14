Koltukta Uyuyakalırken Yatağa Geçince Neden Uykumuz Kaçıyor?

Sahne tanıdık: televizyon izlerken ya da kitap okurken gözler kapanıyor, kafa öne düşüyor. 'Artık yatayım' diyorsun, yatak odasına geçiyorsun. Bir anda gözler faça taşı gibi. Az önce koltukta bayılmak üzere olan insan nereye gitti?

Bu o kadar yaygın bir deneyim ki sosyal medyada her paylaşılan örnekte binlerce kişi 'ben de tam böyle' diyor. Ama ardında gerçek bir beyin bilimi var. Açıklaması çift yönlü: biri koltukta neden uyuduğunla, diğeri yatakta neden uyuyamadığınla ilgili.