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Koltukta Uyuyakalırken Yatağa Geçince Neden Uykumuz Kaçıyor?

Koltukta Uyuyakalırken Yatağa Geçince Neden Uykumuz Kaçıyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 13:14
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Sahne tanıdık: televizyon izlerken ya da kitap okurken gözler kapanıyor, kafa öne düşüyor. 'Artık yatayım' diyorsun, yatak odasına geçiyorsun. Bir anda gözler faça taşı gibi. Az önce koltukta bayılmak üzere olan insan nereye gitti?

Bu o kadar yaygın bir deneyim ki sosyal medyada her paylaşılan örnekte binlerce kişi 'ben de tam böyle' diyor. Ama ardında gerçek bir beyin bilimi var. Açıklaması çift yönlü: biri koltukta neden uyuduğunla, diğeri yatakta neden uyuyamadığınla ilgili.

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Koltukta beyin ön görevinden azılıyor

Koltukta beyin ön görevinden azılıyor

Koltukta kolayca uykuya dalmanın sebebi performans baskısının olmaması. Beyin koltuğu 'uyumak zorunda olduğun yer' olarak kodlamamış. Bu yüzünden gözler kapandığında beyin 'tamam, burası güvenli, kapan' diyor ve mikro uyku başlıyor.

Mikro uyku 1 ila 15 saniye süren, kişinin farkında bile olmadığı kısa bilinç kopmaları. Bu evrede beyin dalga aktivitesi yavaşlıyor, uyku ilgili bölgeler devreye giriyor. Küresel olarak kabul görmüş uyku araştırma kurumu Sleep Foundation'a göre bu süreçte beyin sesleri farklı işleyor ve uyku öncesi düş çekme benzeri durumlar başlıyor.

Yatak “performans alanı”na dönüşmüş olabilir

Yatak “performans alanı”na dönüşmüş olabilir

Yatak odasına geçince olan şu: beyin ortam değişikliğini algılıyor ve hareketten dolayı yeniden uyarılıyor. Ama asıl kritik olan koşullanma.

Fortis Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Vinit Banga'nın Business Standard'a açıkladığına göre: beyin zamanla yatak odasını “uykuyu başarmak zorunda olduğun yer” olarak kodluyor. Yatağa uzanır uzanınmaz devreye giren düşünce şöyle: 'Ne kadar çabuk uyuduğumu test edeceğim.' Bu düşünce stres yolaklarını aktive ediyor, kortizol yükseltliyor ve beyin birdenbire tamamen uyanık hale geliyor.

Kanepe ise böyle bir koşullanma taşımıyor. Orada uyumak “işe yaramadığın” anlamına gelmiyor. Bu yüzden baskı yok, baskı yoksa uyku geliyor.

Tekrarladıkça güçleniyor ve kırmak mümkün

Tekrarladıkça güçleniyor ve kırmak mümkün

Bu tek sefer yaşanan bir kaza değil, tekrarlandıkça güçlenen bir döngü. Koltukta uyuduktan sonra yatağa geçince uyuyamazsan beyin bu bağlantıyı daha da pekiştiriyor: “yatakta zaten uyuyamıyorum.”

Uyku araştırmacılarının önerisi net: yatağı uyku için kullan, başka aktiviteler için değil. Telefona bakılmaz, dizi izlenmez. Uyku gelmediğinde 20 dakikadan fazla yatakta kalmamak gerekiyor; kalkmalı, başka bir odada bir şey yapmalı ve uyku gelince geri dönmeliyiz. Bu, davranışçal uyku tedavisinin (CBT-I) temel ilkelerinden biri.

Yani koltuğunu suçlama. Seni uyutan o değil, yatağına karşı geliştirdiğin beklenmiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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