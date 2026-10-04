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Bir Yılda Matchaya 2 Bin 650 Dolar Harcadı: 19 Yaşındaki Kadın Bağımlılığın Bedelini Sağlığıyla Ödedi

Bir Yılda Matchaya 2 Bin 650 Dolar Harcadı: 19 Yaşındaki Kadın Bağımlılığın Bedelini Sağlığıyla Ödedi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 16:02
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Son yıllarda sağlıklı yaşam akımının simgesi haline gelen matcha, İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki bir genç kadın için tam tersine dönüştü. Günde dört bardağa kadar çıkan alışkanlığı yüzünden bir yılda yaklaşık 2 bin 650 dolar harcayan Isabella Wilson, bu sürede şiddetli migren, kusma, sivilce ve kilo alımıyla boğuştu. Genç kadın, masum sandığı içeceği azalttıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: The Mirror

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Arkadaşının bardağından bir yudumla başladı, kısa sürede günde dört bardağa çıktı

Arkadaşının bardağından bir yudumla başladı, kısa sürede günde dört bardağa çıktı

Bolton'da yaşayan Isabella Wilson, matchayı ilk kez 2024'te bir arkadaşının bardağından tattı. İlk izlenimi 'Fena değilmiş' olsa da kısa sürede haftada birkaç bardak içmeye başladı. Evinin beş dakika yakınındaki Starbucks ve Greggs şubelerinin de menüsüne matcha eklemesiyle bu sayı hızla arttı.

Perakende sektöründe çalışan genç kadın, bir gün yerel bir kafenin yöneticisiyle matcha çeşitleri üzerine sohbet edince oracıkta işe alındı. Mesai boyunca ücretsiz içecek hakkı olduğu için tezgâhın arkasında matcha hazırlarken kendisi de içiyor, eve dönünce bir bardak daha yapıyordu.

Wilson'ın anlattığına göre günlük kafein alımı 400 miligramı buluyordu; bu, yaklaşık beş kutu enerji içeceğine denk geliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sağlıklı yetişkinler için günlük üst sınırı da tam olarak 400 miligram olarak gösteriyor. Genç kadın o dönemi şöyle anlatıyor: 'Bir noktada gerçekten korkutucu bir hal aldı, aklım tamamen matchadaydı. Elimde bir bardak varken bir sonrakini düşünüyordum.'

Masrafı dizginlemek için ayrı hesap açtı, ikinci el sitesinden toz matcha aldı

Masrafı dizginlemek için ayrı hesap açtı, ikinci el sitesinden toz matcha aldı

Dışarıdan alınan her bardağın maliyeti büyüdükçe Wilson içeceği evde hazırlamaya yöneldi. Süpermarketten yaklaşık 13 dolarlık matcha paketleri aldı, banka hesabında yalnızca matchaya ayrılmış bir bütçe kenara koydu. Ancak bu sınırı korumak giderek zorlaştı ve bir yılın sonunda toplam harcaması 2 bin 650 doları geçti.

Daha ucuza ulaşmanın yolunu ise ikinci el alışveriş platformu Vinted'da buldu. Ailesinin hediye ettiği matchayı sevmeyen ama bunu onlara söylemeye kıyamayan bir kullanıcı, paketleri indirimli fiyatla platforma koyuyordu. Bu tür ürünlerin satışı platform kurallarına aykırı olduğu için satıcı her yeni ilanı Wilson'a önceden haber veriyor, alışveriş ilan kaldırılmadan tamamlanıyordu.

'İnanılmaz miktarda para harcadım, kendime tedarikçi bile buldum' diyen Wilson, bugün geriye baktığında durumun tuhaflığına kendisi de şaşırıyor: 'Kim ikinci el sitesinden matcha alır ki? O zamanlar bunun ne kadar garip olduğunu fark etmemiştim.'

Migren, kusma ve sivilce: Belirtiler matchayı azaltınca birkaç haftada geriledi

Migren, kusma ve sivilce: Belirtiler matchayı azaltınca birkaç haftada geriledi

Wilson matchasını yulaf sütü ve bol şekerli beyaz çikolata şurubuyla içiyordu. Zamanla cildinde sivilceler belirdi, şişkinlik ve kilo alımı başladı; bu dönemde yaklaşık 13 kilo aldı. Her gün süren şiddetli baş ağrıları da tabloya eklendi. Normalde nadiren hastalanmasına rağmen haftada bir kusuyordu.

'Baş ağrısıyla uyuyor, sabah yine onunla uyanıyordum. Yürürken ya da başımı çevirirken beynimin yerinden oynadığını hissediyordum' diyen genç kadın, tünel görüş, baş dönmesi ve bulanık görme yaşadığını da anlatıyor. Uzun süre bunun bir mide virüsü ya da sıradan migren olduğunu düşündü. Matcha yüzünden hastaneye kaldırılan birinin videosunu görünce taşlar yerine oturdu.

Mart ayına gelindiğinde tüketimini haftada iki bardağa indirdi. Birkaç hafta içinde cildi düzeldi, baş ağrıları ve zihin bulanıklığı geçti, bulantısı azaldı ve kilo vermeye başladı. Uzmanlar da yüksek kafeinin kaygı ve baş ağrısına yol açabildiğini, matchadaki polifenollerin ise vücudun demir emilimini azaltabildiğini hatırlatıyor.

Süreç kolay geçmedi; Wilson bir süre yoksunluk belirtileriyle uğraştı. Bugün spor salonuna gidiyor, düzenli besleniyor ve kafeini sınırlıyor, matchayı ise çok nadiren içiyor. 'İnsanlar bunun her derde deva sihirli bir içecek olduğunu sanıyor. Tadı güzel, sevimli bir içecek ama sağlığa etkilerini bilen pek yok' diyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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