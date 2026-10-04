Bir Yılda Matchaya 2 Bin 650 Dolar Harcadı: 19 Yaşındaki Kadın Bağımlılığın Bedelini Sağlığıyla Ödedi
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Son yıllarda sağlıklı yaşam akımının simgesi haline gelen matcha, İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki bir genç kadın için tam tersine dönüştü. Günde dört bardağa kadar çıkan alışkanlığı yüzünden bir yılda yaklaşık 2 bin 650 dolar harcayan Isabella Wilson, bu sürede şiddetli migren, kusma, sivilce ve kilo alımıyla boğuştu. Genç kadın, masum sandığı içeceği azalttıktan sonra yaşadıklarını anlattı.
Kaynak: The Mirror
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Arkadaşının bardağından bir yudumla başladı, kısa sürede günde dört bardağa çıktı
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Masrafı dizginlemek için ayrı hesap açtı, ikinci el sitesinden toz matcha aldı
Migren, kusma ve sivilce: Belirtiler matchayı azaltınca birkaç haftada geriledi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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