Bir Yılda Matchaya 2 Bin 650 Dolar Harcadı: 19 Yaşındaki Kadın Bağımlılığın Bedelini Sağlığıyla Ödedi

Bolton'da yaşayan Isabella Wilson, matchayı ilk kez 2024'te bir arkadaşının bardağından tattı. İlk izlenimi 'Fena değilmiş' olsa da kısa sürede haftada birkaç bardak içmeye başladı. Evinin beş dakika yakınındaki Starbucks ve Greggs şubelerinin de menüsüne matcha eklemesiyle bu sayı hızla arttı.

Perakende sektöründe çalışan genç kadın, bir gün yerel bir kafenin yöneticisiyle matcha çeşitleri üzerine sohbet edince oracıkta işe alındı. Mesai boyunca ücretsiz içecek hakkı olduğu için tezgâhın arkasında matcha hazırlarken kendisi de içiyor, eve dönünce bir bardak daha yapıyordu.

Wilson'ın anlattığına göre günlük kafein alımı 400 miligramı buluyordu; bu, yaklaşık beş kutu enerji içeceğine denk geliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sağlıklı yetişkinler için günlük üst sınırı da tam olarak 400 miligram olarak gösteriyor. Genç kadın o dönemi şöyle anlatıyor: 'Bir noktada gerçekten korkutucu bir hal aldı, aklım tamamen matchadaydı. Elimde bir bardak varken bir sonrakini düşünüyordum.'