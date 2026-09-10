Sabah Kahveniz Boşuna Değil: Kafein Hücresel Yaşlanmayı Yavaşlatan 500 Milyon Yıllık Şalteri Açıyor

Ekip, kafeinin hücre içinde bir yakıt göstergesi gibi çalışan AMPK (AMP ile aktive olan protein kinaz) enzim sistemini doğrudan uyardığını tespit etti. AMPK, hücrenin enerjisi azaldığı anda devreye giren ve metabolik dengeyi koruyan bir tür şalter işlevi görüyor.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Charalampos Rallis, hücrelerin enerjisi düştüğünde hayatta kalabilmek için bu sistemi devreye soktuğunu belirtti. Rallis, 'Elde ettiğimiz sonuçlar, kafeinin bu hücresel şalteri açmaya doğrudan yardımcı olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Bulgunun dikkat çeken tarafı, mekanizmanın yaşı. AMPK evrimsel olarak 500 milyon yıl öncesine uzanıyor ve mayadan insana kadar pek çok canlıda neredeyse aynı şekilde çalışıyor.