Sabah Kahveniz Boşuna Değil: Kafein Hücresel Yaşlanmayı Yavaşlatan 500 Milyon Yıllık Şalteri Açıyor
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Dünyanın en çok tüketilen uyarıcısı kafeinin etkisi, artık sadece sabah uyanmakla sınırlı değil. Londra Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları, kafeinin hücrelerde enerji dengesini kuran ve DNA onarımını destekleyen 500 milyon yıllık bir biyolojik mekanizmayı doğrudan harekete geçirdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu mekanizma, yaşlanmanın hızını belirleyen anahtarların başında geliyor.
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Kafein, hücrenin enerjisi düştüğü anda devreye giren 'AMPK' sistemini doğrudan uyarıyor.
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Deneyler, insan hücreleriyle temel biyolojik benzerlikler taşıyan maya hücreleri üzerinde yapıldı.
Dr. Alao'ya göre bulgular, yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı yeni nesil ilaçların önünü açabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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