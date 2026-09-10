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Sabah Kahveniz Boşuna Değil: Kafein Hücresel Yaşlanmayı Yavaşlatan 500 Milyon Yıllık Şalteri Açıyor

Sabah Kahveniz Boşuna Değil: Kafein Hücresel Yaşlanmayı Yavaşlatan 500 Milyon Yıllık Şalteri Açıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 20:58
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Dünyanın en çok tüketilen uyarıcısı kafeinin etkisi, artık sadece sabah uyanmakla sınırlı değil. Londra Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları, kafeinin hücrelerde enerji dengesini kuran ve DNA onarımını destekleyen 500 milyon yıllık bir biyolojik mekanizmayı doğrudan harekete geçirdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu mekanizma, yaşlanmanın hızını belirleyen anahtarların başında geliyor.

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Kafein, hücrenin enerjisi düştüğü anda devreye giren 'AMPK' sistemini doğrudan uyarıyor.

Kafein, hücrenin enerjisi düştüğü anda devreye giren 'AMPK' sistemini doğrudan uyarıyor.

Ekip, kafeinin hücre içinde bir yakıt göstergesi gibi çalışan AMPK (AMP ile aktive olan protein kinaz) enzim sistemini doğrudan uyardığını tespit etti. AMPK, hücrenin enerjisi azaldığı anda devreye giren ve metabolik dengeyi koruyan bir tür şalter işlevi görüyor.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Charalampos Rallis, hücrelerin enerjisi düştüğünde hayatta kalabilmek için bu sistemi devreye soktuğunu belirtti. Rallis, 'Elde ettiğimiz sonuçlar, kafeinin bu hücresel şalteri açmaya doğrudan yardımcı olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Bulgunun dikkat çeken tarafı, mekanizmanın yaşı. AMPK evrimsel olarak 500 milyon yıl öncesine uzanıyor ve mayadan insana kadar pek çok canlıda neredeyse aynı şekilde çalışıyor.

Deneyler, insan hücreleriyle temel biyolojik benzerlikler taşıyan maya hücreleri üzerinde yapıldı.

Deneyler, insan hücreleriyle temel biyolojik benzerlikler taşıyan maya hücreleri üzerinde yapıldı.

Uluslararası çalışma, hücre biyolojisinde onlarca yıldır model organizma olarak kullanılan bölünen maya üzerinde yürütüldü. Bu tercih tesadüfi değil: mayanın hücre döngüsü, DNA hasarına verdiği tepki ve büyüme sinyalleri insan hücreleriyle şaşırtıcı ölçüde örtüşüyor.

Queen Mary Üniversitesi Moleküler Hücre Biyolojisi Araştırma Merkezi'ndeki Hücresel Yaşlanma laboratuvarında yapılan deneylerde, kafeinin büyümeyi yöneten TORC1 yolağını doğrudan değil, AMPK üzerinden etkilediği görüldü. Dr. John-Patrick Alao, Juhi Kumar, Despina Stamataki ve Dr. Charalampos Rallis imzalı çalışma, 'Microbial Cell' dergisinde yayımlandı.

Kafein verilen hücrelerde büyüme yavaşladı, buna karşılık stres direnci ve onarım kapasitesi arttı. Kısaca hücre, enerjisini büyümek yerine kendini toparlamaya harcadı.

Dr. Alao'ya göre bulgular, yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı yeni nesil ilaçların önünü açabilir.

Dr. Alao'ya göre bulgular, yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı yeni nesil ilaçların önünü açabilir.

Araştırma ekibinden Dr. John-Patrick Alao, kafeinin DNA onarımı ve stres direnci gibi yaşlanmayla doğrudan bağlantılı süreçleri güçlendirdiğini vurguladı. Alao, keşfin diyet, yaşam tarzı ya da yeni nesil ilaçlar aracılığıyla yaşlanmaya bağlı hastalıkların önlenmesine yönelik tedaviler geliştirilmesinde önemli bir zemin oluşturabileceğini bildirdi.

Yine de bilim insanları temkinli konuşuyor. Sonuçlar maya hücrelerinden geliyor ve günde kaç fincan kahvenin insanda benzer bir etki yaratacağı henüz bilinmiyor.

Laboratuvarın söylediği şey 'daha fazla kahve içelim' değil; kahvenin hücrenin içinde tam olarak ne yaptığını yeni yeni anlamaya başladığımız.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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