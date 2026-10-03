Sevgili İkizler, Güneş'in romantizm alanından Satürn'e karşıt açı yapması bugün aşk hayatınla sosyal çevren arasında bir gerginlik yaratabilir. Partnerin seninle baş başa vakit geçirmek isterken sen arkadaşlarınla yapılmış bir plana katılmak isteyebilirsin. Bu çekişmeyi büyütmek yerine ikinizin de önceliklerini konuşup ortak bir program hazırlamak iyi gelir. Kısa bir süre de olsa sadece ona ayırdığın bir zaman dilimi, sevildiğini hissetmesini sağlar. Eğlenceli bir sohbet ya da birlikte oynayacağınız bir oyun gününüzü neşelendirir.

Kalbin boştaysa arkadaş grubundan biri sana beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Bu ilgiye karşılık vermeden önce duygularının gerçek boyutunu tart; dostluğunuzu koruyarak yavaş ilerlemek sana en çok huzur verecek seçim olur. Ortak bir etkinlikte baş başa sohbet etmek fırsatı yaratabilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…