Sevgili İkizler, yaratıcı bir projede kendi fikirlerini öne çıkarmak isterken arkadaş grubundan ya da bir ekipten gelen beklentiler seni kısıtlayabilir. Terazi'deki Güneş ile Koç'taki Satürn arasındaki karşıtlık bireysel ifaden ile topluluk kuralları arasında bir denge kurmanı istiyor. Fikrini savunurken başkalarının katkısını da tanımak iş birliğini kolaylaştırır. Hobilerine ayırdığın zaman bugün seni yeniden şarj edecek; sorumluluklarını bitirdikten sonra kendine keyifli bir alan aç.

Maddi olarak Ay para alanında azalırken gereksiz harcamaları ayıklamak için uygun bir gün. Kullanmadığın bir aboneliği kapatmak ya da ertelediğin bir faturayı ödemek bütçeni hafifletir.

Peki ya aşk? Ortak arkadaşlarınızla ilgili bir planlama partnerinle aranızda gerginlik yaratabilir; önceliğinizi birlikte belirleyin. Kalbin boştaysa arkadaş çevrenden biri sana beklenmedik bir ilgi gösterebilir, ancak dostluğunuzu riske atmadan önce hislerini tart.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…