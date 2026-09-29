Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Merkür bugün Akrep'e geçiyor ve günlük iş düzenine derin bir bakış getiriyor. Yarım bıraktığın bir projeyi ya da sürekli ertelediğin bir görevi bu kez kökünden ele almak için güçlü bir gün. İş arkadaşlarının söylemediklerini sezebilirsin; tahmin yürütmek yerine doğrudan sormak daha sağlıklı olur. Ay burcuna geçtiğinde enerjin belirgin şekilde yükselecek.

Maddi olarak iş yerindeki bir masraf, fazla mesai ya da ek ödeme konusu netleşebilir. Harcamalarını bir tabloya dökmek, ay sonuna kadar nereye ne kadar ayırman gerektiğini gösterir.

Peki ya aşk? Akşam kuracağınız sohbet, gün boyu biriktirdiklerini partnerinle paylaşmanı sağlayacak. Kalbin boştaysa katılacağın bir ortamda ilgini çeken biriyle beklenmedik derecede akıcı bir konuşma yakalayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…